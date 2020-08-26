今（8/26）日國際財經新聞重點摘要：

1.代替IPO 傳那斯達克將允許企業直接上市

路透報導，消息人士透露，那斯達克公司（Nasdaq）已經向美國主管機關申請更改上市規定，將允許公司以直接掛牌方式在該股票市場上籌集資金，以做為股票「首次公開發行」（IPO）的替代方案。

在創投公司批評投資銀行蓄意低估IPO價格，讓投資人可獲得巨大收益之際，那斯達克公司此舉凸顯出市場渴望有一個代替IPO的上市途徑，儘管數十年來亞馬遜、蘋果都是依循這個管道登陸公開市場。

美國證券交易委員會（SEC）此前已經批准企業不經過IPO、直接上市的規定。音樂串流媒體公司Spotify在2018年，成為第一家直接掛牌上市的主要企業。

報導指出，那斯達克已於周一提交修訂上市規範的計畫，預計美國證券交易委員會將於周二發布。知情人士透露，那斯達克公司已經為此準備約一年時間。其同業紐約證交所6月就已向SEC提交修改上市規定的文件，也將允許企業透過直接掛牌籌資。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

2.南韓製造業商業信心再上揚 然仍處於悲觀

南韓中央銀行周三公布數據，九月的製造業商業信心(BSI)出現連續第三個月的上升，為68，高於前一個月調查的61，然仍低於100。該指數低於100，表示悲觀者多於樂觀者。

該未來展望指數為對製造業測量其對下一個月的信心，八月中旬進行的調查結果，出現連三個月的反彈，據韓聯社分析，因新冠疫情打擊，製造業商業信心在六月跌入近12年的谷底。

南韓央行官員示警，指出勿過度解讀該數據，該數據並沒有反映出當前新冠病毒激增後而上升的擔憂。

另外，大型企業集團的對九月的商業信心來到73，優於六月的65，亦高於整體企業的68。小型企業的BSI則為63，優於前一月調查的55。

衡量製造業對當前八月的商業信心來到66，優於七月的59。

此外，非製造業對九月的未來商業信心來到69，優於前一個月調查的63。

（ 時報資訊 張朝欽 ）

3.印度連8天單日新增6萬人染疫 確診破320萬人

印度聯邦衛生部數據今天顯示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日確診人數已連續8天超過6萬人，總病例數突破320萬人大關。

根據路透社統計，印度目前總確診數僅次於美國和巴西，從7日起便維持單日新增感染數全球第一的紀錄。

印度過去24小時新增1059人病故，累計病歿人數為5萬9449人。

（中央社）

４.美國航空10月裁員1.9萬人

新冠肺炎疫情導致全球旅遊急凍，美國航空（American Airlines）25日宣布，10月將裁員1.9萬人，本次裁員影響最大的是空服員，將有8,100人失業。

美國航空先前已有2.35萬名員工自願離職、提早退休，或是休長假。2020年初時，美國航空的員工總數約有14萬人，到了10月人數將不到10萬人。

美國政府3月給予航空業者250億美元補助，美國航空是最大的受益者，獲得58億美元。補助的條件之一是9月30日前不得裁員、減薪或休無薪假，補助到期後航空業恐掀起失業潮。

（工商時報 顏嘉南）

５.線上銷售強勁 百思買第二季業績優於預期

美國消費電子零售商百思買（Best Buy）25日公布會計年度第二季（5至7月）業績，新冠肺炎居家防疫期間刺激美國消費者的電腦、平板電腦和大型家電需求，百思買該季線上銷售勁揚，帶動營收和獲利雙雙超越市場預期。

百思買會計年度第二季淨利達4.32億美元，或每股盈餘1.65美元，優於前一年同期的2.38億美元和89美分，調整後每股盈餘達1.71美元，優於市場預估的1.04美元。

第二季營收年增4％，由95.4億美元攀升至99.1億美元，超越市場預估的97.3億美元。該季線上銷售躥揚242.2％。基於疫情不確定性，百思買並未公布本季財測。

（工商時報 顏嘉南）