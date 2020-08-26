安倍健康問題亮紅燈！擬緊急開記者會說明

近日一直謠傳日本首相安倍晉三的身體狀況亮起紅燈，甚至傳出他在官邸辦公室吐血的消息，也被媒體目擊他前往醫院的畫面，就有日本媒體推測，安倍晉三很有可能會在28日召開記者會，說明他自己的健康狀況。

根據《TBS》報導指出，日本首相安倍晉三先前傳出健康亮起紅燈，也在8月初時傳出他在官邸辦公室嘔吐時，嘔吐物中夾雜了血絲。8月17日前往慶應大學附設醫院接受檢查，待了7.5小時。昨日安倍再度前往慶應大學附設醫院待了3.5小時，而這一切都被日本媒體拍下來。

就有多位日本政府與自民黨相關人士表示，安倍晉三原定於28日召開記者會，主要是說明新冠肺炎疫情的防疫狀況，屆時很有可能會在記者會上公布自己的健康狀況。

2006年9月安倍晉三初次執政後，就因為宿疾潰瘍性大腸炎惡化，於2007年9月宣布下台，而這次的吐血也讓安倍的幕僚擔心是否又是舊疾復發。也有日本媒體推測，安倍晉三很有可能未因為健康因素再度下台。兩次擔任首相的安倍晉三，目前連續任職天數達到2799天，超過了前首相佐藤榮作的2798天，若把第一任的任期算進去的話，累積就任天數超過3000天，打破19世紀首相桂太郎2886日的紀錄。

（CTWANT）

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