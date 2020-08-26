金價年底前有望續揚？ 星展點4大因素看漲

金價飆上新高後，近期呈現回檔整理，不過星展銀行今天發布報告，認為在量化寬鬆、弱勢美元、低利率以及全球不確定性上升的環境下，今年剩餘時間內，金價仍將走揚。

星展銀指出，對全球財政刺激和量化寬鬆（QE）規模的擔憂繼續使投資人懷疑法定貨幣的可信度；中央銀行和投資人持續尋找避風港，黃金作為替代貨幣，大大提升了吸引力。

隨著美元走弱，金價日前升至每盎司2000美元以上的歷史新高後，近期回檔整理，不過瑞銀認為，寬鬆貨幣政策、實質負利率以及投資人需求上升，將支撐金價未來12個月升至每盎司2000美元以上。

而黃金價格看漲，星展銀也說，此趨勢有利於黃金礦商，今年以來，黃金平均價格為1695美元，去年的平均價格為1393美元，這意味著礦商的利潤率將大幅增長；黃金礦業公司扮演槓桿角色，金價上漲將提升其獲利，產量增加也提升其利潤率。

受到疫情衝擊，全球面臨嚴重的經濟衰退，不過星展銀指出，在經濟和公司利潤萎縮之際，金礦公司成為獲利企業但評價面卻被低估的產業之一，甚至可以預期，金礦公司表現將優於金價表現。

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