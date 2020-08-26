五眼聯盟全禁華為？加國未表態但實質阻擋

外媒報導，加拿大雖然沒有明文禁止中國資通訊設備商華為參與當地5G網路建設，但實際上卻讓華為沒辦法參與市場。

路透報導，加拿大是五眼聯盟之中，唯一沒有公開禁止華為的國家。但是在加拿大主要電信營運商陸續公布的5G技術合作夥伴中，並沒有包括華為。

報導引述消息人士透露，美國針對華為實施的制裁措施，使得加拿大電信商不想冒險，因此選擇與愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）合作。

消息人士指出，加拿大的做法有助於避免與中美兩國的關係惡化。但加拿大最終可能會宣布禁止華為參與5G建設的決定。對此，加拿大創新部長Navdeep Bains表示，不會就個別事件置評。華為則表示，相信加拿大政府需要一段時間才會決定。

5眼全封殺華為？傳加拿大以拖代決

外媒報導，消息人士透露，藉由延後公布決議，加拿大政府實際上已經在封殺華為的5G網路設備。

報導指出，在五眼聯盟國家中，加拿大是唯一尚未公開禁止華為參與5G網路建設的成員國，但該國實際上已經這麼做，延後發布相關決定的時間，已漫長到足以迫使加國電信業者將華為排除在外。

消息人士表示，在美中兩國為了華為大打科技戰之際，這樣的策略讓加拿大暫時不必在兩大強權之間選邊站，不過，加國最終仍可能宣布禁止使用華為5G設備的決定。

報導指出，加拿大主要電信公司陸續公布的5G技術合作夥伴，都未將華為納入，為了避免受到美國對華為的制裁措施波及，加國企業寧可選擇與歐洲電信設備大廠諾基亞或愛立信合作。

加拿大創新部長Navdeep Bains對此報導表示不予置評。

此前媒體報導，基於政治考量，加拿大政府將延遲公布是否排除華為5G設備的決定。

（時報資訊 柯婉琇）

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