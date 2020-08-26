韓國醫生全國大罷診 政府下令立即復工

南韓政府因推行醫學院擴招等政策，引發醫界不滿，雙方協商破裂，南韓醫師協會今天發動全國大罷診。南韓政府發布行政命令，要求首都圈醫院的醫生和實習醫生立即復工。

南韓政府規劃從2022年起10年內，將擴增4,000個醫學生的入學名額，但醫界認為這樣會降低錄取標準，只會增加競爭，無助解決各地醫療基礎建設差距，並認為當前最需要改善的是醫護人員的薪資待遇。南韓實習醫生協會21日起宣布無限期罷工，大韓醫師協會今天跟進，展開全國大罷診。

「韓聯社」報導 ，南韓政府和大韓醫師協會今天早上展開最後談判，一度達成臨時協議，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情穩定前，政府暫停推動醫學院擴招政策，醫界暫停罷診。不過，大韓實習醫生協會反對這項協議，堅持政府若不撤回擴招計畫就繼續無限期罷診。

南韓保健福祉部長官樸淩厚今天舉行記者會表示，政府已發布行政命令，要求首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生和實習醫生從今天上午8時起立即復診。

樸淩厚指出，政府有鑑於武漢肺炎疫情以首都圈為中心迅速蔓延，決定向首都圈所在的95家醫院所屬實習醫生和正職醫生下達復工命令。無正當理由違令者將被處以3年以下有期徒刑或3,000萬韓元（約新台幣74萬元）罰金，或被暫時吊銷從醫資格。

樸淩厚說，為了保護國民的生命和安全，不得不採取行政命令。福祉部人員將赴醫院檢查相應急診室、重症患者室的醫生等是否復工。