比利時防疫經濟學 2人同行購物救商店街

新冠肺炎疫情改變人類生活並重創歐洲經濟，比利時今年夏季折扣月生意慘澹，政府防疫經濟學放寬2人同行購物刺激消費，在振興經濟及有效防疫之間尋求平衡。

歐洲在3月成為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情震央，各國大規模封鎖城市及國境嚴重打擊經濟，歐盟第2季經濟成長下降11%，比利時衰退更達12%。

實際走一趟布魯塞爾熱鬧的「大廣場」商店街，昔日車水馬龍的路上如今人潮稀落，顧客過門而不入，通常滿座的酒吧，只有一位客人坐在戶外，而知名地標「尿尿小童」附近的鬆餅街，過去不停烤餅的店員憂心無人上門。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）資料，比利時迄8月24日累計確診人數約8.1萬人、死亡逾9900人；目前疫情未止，7月起疫情反彈後，安特衛普（Antwerp）宣布實施宵禁、布魯塞爾全區強制戴口罩。

比利時目前防疫措施仍從嚴部署，但近期有個不同的轉變，鬆綁能減少接觸的「一戶一人30分鐘購物」政策。8月20日比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）宣布在要求民眾自律下，自8月24日起允許2人同行前往購物，且不再有時間限制，藉此刺激民眾消費。

每年7月比利時都有為期一個月的夏季大折扣，商家會在門口貼出50%、60%令人心動的折扣數字，往年此時商店街人滿為患，店家也排起長長的結帳人龍，但今年疫情衝擊下，折扣月即使延後至8月初展開，但購物街榮景不再。

根據比利時貿易和服務協會（Comeos）8月中旬公布的報告，今年折扣月活動前2週銷售量大幅下降，較2019年同期銷售額衰退高達40%，除天氣酷熱因素外，一人獨自購物政策更強烈影響顧客上門意願。

比利時商家表示，情侶要買沙發或新床，只能允許一人進店怎麼挑？另社會新鮮人要來添裝，也想要尋求好友的意見，商家盼不到消費者購物，結果就是裁員和倒閉危機近在眼前。

後疫情時代的防疫經濟學成為各國政府首要之務，比利時放寬允許2人同行購物，果然8月24日鬆綁首日上街人潮變多。不少民眾對比利時媒體表示，如果一個人出門只會買最需要的東西，且快去快回，但兩人一起逛街可以東看西看感覺很放鬆，的確會更願意購物。

結伴購物帶來的安全感讓民眾樂於花更多錢消費，但政府也呼籲勿降低社交距離等警戒心，盼在振興經濟及有效防疫之間尋求平衡。