合利他命製造公司 遭武田藥品以680億出售

合利他命製造公司 遭武田藥品以680億出售

日本武田藥品24日宣布，旗下負責合利他命等成藥業務的子公司「武田消費者保健公司」，預定2021年3月31日以2420億日圓（約新台幣680.7億元）賣給美國投資管理公司黑石集團。

日本武田藥品的綜合維他命「合利他命」（Alinamin），是民眾赴日本旅遊最愛採購的藥品之一，不過日本經濟新聞報導，武田藥品為了減少去年收購希爾製藥集團（Shire Plc）而增加的負債，以及將資源集中在主力的處方藥（醫療用醫藥品）開發上，決定賣掉子公司武田消費者保健公司。

報導指出，武田消費者保健公司（Taketa Consumer Healthcare）是武田藥品2016年成立的子公司，產品包括合利他命和感冒藥BENZA系列等成藥（大眾藥），以及健康食品等；旗下還有製造子公司。

武田消費者保健公司2020年3月期（2019年4月到2020年3月）的營業額為608億日圓，盈餘128億日圓，與旗下的製造子公司合計共有約500名員工，黑石集團（Blackstone）有意繼續僱用。

根據英國市場調查公司歐睿國際（Euromonitor International）調查，武田消費者保健公司在日本的成藥市場占有率排名第6，雖然日本成藥市場規模連續5年成長，但因人口減少等因素，加上武漢肺炎導致訪日觀光客減少，認為需求將會下降。

武田藥品致力於收益較高的處方藥，成藥業務雖然有合利他命等知名品牌，但營收只占武田集團整體營收百分之幾而已。

武田藥品去年收購歐洲大型藥廠希爾製藥集團，負債總額達到約4.8兆日圓，為還債決定出售約100億美元的資產，目前已宣布賣出約79億美元的資產。

（中央社）

武田合利他命賣了 將不再是日本牌子

台灣人喜歡的日本武田綜合維他命「合利他命」（Alinamin），可能不再是日本牌子了。

綜合日本媒體報導，武田製藥為減少去年收購希爾製藥集團而增加的負債，將資源集中開發處方藥，決定將其負責維他命、感冒藥等非處方藥業務的子公司「武田消費者保健公司」，出售給美國投資基金黑石集團。

此消息一出，引起部分反彈聲浪，認為武田放棄了與日本消費者的寶貴連結，等於是朝「去日本化」發展。

武田製藥於24日開記者會正式宣布，於2021年3月31日以2420 億日圓（約新台幣 681 億元），將子公司「武田消費者保健公司」 賣與美國投資基金黑石集團。

據了解，此舉是為減少去年收購希爾製藥集團而增加的負債，朝專門研究高利潤的處方藥方向發展，因此不惜割捨消費者最愛、但對集團營收貢獻很小的成藥業務。

（中時新聞網 CTWANT）