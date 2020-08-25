蘋果股票分拆 道瓊成分股大洗牌

因應蘋果股票分割，道瓊工業指數將進行近年來最大幅度的成份股大調整，雲端軟體服務商Salesforce、製藥廠安進（Amgen），以及工業與航太集團漢威聯合（Honeywell International）入列，分別取代石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）、製藥廠輝瑞（Pfizer）與國防承包商雷神公司（Raytheon）。

道瓊3檔新成份股周二股價皆跳空上漲，不過強勢指標蘋果拉回，股價跌落500美元之下，導致大盤在開小高盤後又壓回到平盤之下，報28,279點，小跌0.1％，周一同創歷史新高的標普5百與那斯達克則在平盤附近狹幅波動。

道瓊成份股異動將於8月31日美股開盤前生效。標普道瓊指數公司（S ＆ P Dow Jones Indices）周一表示，調整道瓊指數成份股是因為蘋果的股票分割計畫，蘋果一股分拆為四股將大幅降低資訊科技產業在道瓊指數的比重。

標普道瓊指數公司資深分析師席佛布拉特（Howard Silverblatt）指出，蘋果股票分拆後就把科技股在道瓊指數的權重一口氣由27.6％壓低至20.3％，加入Salesforce後，比重可回升至23.1％。

擁有124年歷史的道瓊指數是價格加權指數，意味著股價較高，權重也較高。反觀標普500指數則是以市值加權。

2020年來蘋果股價狂飆逾70％，貢獻道瓊指數逾1,400點，少了蘋果加持，許多華爾街人士認為道瓊指數的漲幅將遠不如標普500和那斯達克指數。

2020年迄今道瓊指數累計下跌0.8％，目前仍較新冠肺炎爆發前低了4.2％。相較之下，標普500和那斯達克指數周一再創新高，2020年來分別上漲6.2％與26.83％。

艾克森美孚成為道瓊指數成份股將近一世紀，1928年道指成份股由20檔擴增至30檔，該公司以標準石油（Standard Oil）之名加入。輝瑞於2004年稍晚成為道瓊成份股，漢威在2008年2月被剔除後，如今重返道瓊指數。

依據24日收盤價，聯合健康集團（United Health Group）將是道瓊權重最高的成份股，接下來是家得寶和安進，Salesforce為第六大。