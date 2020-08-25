防疫第一！肯德基停用64年經典廣告語

出於疫情防控的考量，肯德基暫時停用了它們一句已經使用了64年的經典廣告語。因受到疫情期間對個人衛生狀況的考慮，全球知名速食品牌肯德基決定停用「吮指回味樂無窮」（finger lickin’ good）廣告語。該經典廣告語已有64年的歷史。

據美國媒體CNN報導，肯德基週一表示，衛生部官員為防控疫情傳播，已建議公眾停止用手觸摸臉部，公司認為「吮指回味樂無窮」的廣告語在疫情防控的環境下已不再合適。

肯德基全球營銷長凱瑟琳‧坦-吉萊斯皮（Catherine Tan-Gillespay）在一份聲明中表示:「大家正身處一個獨特的環境，因此我們標誌性的廣告語與當前的環境不太契合。雖然，我們決定暫停使用『吮指回味樂無窮』這句話，但可以肯定的是，我們所有人對美食的渴望絲毫沒有改變過。」

肯德基在新聞稿中還表示，廣告語並非永久棄用，「還會在合適的時間回來」。

肯德基的發言人在向福克斯新聞（FOX）的回應中稱，該廣告語主要在英國、加拿大、荷蘭、中東、北非、南非和亞洲部分市場上使用，並不曾出現在美國市場中。目前，英國和愛爾蘭的肯德基已在營銷材料中不再明確使用「吮指」的宣傳。

CNN指出，和大部分速食品牌一樣，肯德基在美國也自今年3月起關閉了室內用餐區域，鼓勵顧客通過車道取餐或者外賣的管道進行下單，公司還在員工和顧客之間的點餐檯上安裝了防護罩，並要求員工佩戴口罩，並在輪班前進行健康檢查。（中時新聞網 趙永紝）

文章來源：CNN

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