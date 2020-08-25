美股飆漲卻洩崩跌訊號？ 分析師點出真相

美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市之下，成功抵擋新冠肺炎億情所帶來的美股大屠殺，並推升美股觸底反彈，先是代表科技股的那斯達克指數收復失地，並屢創歷史新高，讓投資人注意到數位轉型與雲端服務的商機，標普500指數更是在上周突破新高紀錄，顯示美股多頭氣勢旺。至於投資人是否追高買進，分析師認為，或許目前美股遠比設想的還要合理。

據MarketWatch報導，Leuthold Group投資策略長Jim Paulsen發布研究報告指出，所有傳統指標，包括本益比，都暗示目前美股已經步入歷史上的高水平，若這些數據計算出來的結果是真實的，那美股再上漲的空間已經所剩不多，而且還面臨非常大的下行風險。Leuthold Group得出的結果指出，標普500指數的本益比達到26倍，為2000年網路泡沫破滅前最高的水位。

不過，Jim Paulsen卻提出不同看法，若以產出缺口調整過後的本益比(output-gap-adjusted P/E)來評價，該指數是用本益比的產出缺口差距來計算，評估自1950年以來的數據，假設產出缺口較平均值少1個標準差，本益比就會被調降1個標準差，反之則是增加。若產出缺口與平均值相同，本益比就不會做出調整。

根據定義，產出缺口(Output Gap)為衡量一個地區的經濟是否產能過剩的指標之一，也是觀察該經濟體潛在產出(Potential output)與實際產出(Actual output)之間落差最好方法。

若依照該算法來看，目前標普500指數經過產出缺口調整過後的本益比，落在1974~1982年以來最低水位。Jim Paulsen雖然也坦承，這個計算方法非常不精確，但的確是觀察在低利率環境中，美股是否估值過高的方式之一。

（中時新聞網 呂承哲）

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