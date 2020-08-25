Zoom出包大當機！ 股價盤中下挫近3%

疫情期間，多數公司行號、機關學校依賴Zoom平台召開訊視會議與遠距教學，而今天平台出狀況，大當機約2.5個小時引起抱怨，雖然隨後修復，但Zoom股價在盤中已下挫近3%。

美聯社報導，以遠端會議軟體服務聞名的科技公司Zoom Video Communications並未公布當機原因；但今天股市盤中交易時，股價跌了近3%。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）肆虐期間，Zoom儼然成為一國的現代化設施，從中小學到大學院校都倚賴它作遠距教學，以降低疫情感染機會。

根據最近公布數字，4月期間，透過Zoom參加視訊會議的達3億人之多。

目前正值美國各級學校準備開學之際，Zoom卻發生大當機，引起一陣混亂與抱怨。近來，Zoom當機事件幾乎等同停電、手機當機一般。

今天上午當機長達2.5個小時，許多用戶無法進入Zoom網站，其他人也無法使用Zoom主持或參加既定會議，根據Zoom官網說法，問題已在美東時間上午11時30分解決了。

加州科技諮詢公司創意策略公司（Creative Strategies）總裁巴荷林（Tim Bajarin）說：「雖然Zoom已經建立伺服器群，也花了數百萬美元投資於軟體…但3月爆發疫情時，Zoom依舊是相對初期的公司，結果就是，軟體出包難免發生。」

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