美警又朝非裔背後開槍 NBA球星氣爆粗口

美國警察朝非裔背後開多槍事件再度引發眾怒，多位NBA球星、教頭和其他運動員24日紛表憤慨，詹姆斯（LeBron James）和密契爾（Donovan Mitchell）等人氣得爆粗口。

網路影片顯示，29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）昨天在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）走向他的車時，遭警察從背後近距離開多槍重傷，據報送醫後情況穩定，他3個孩子當時就坐在車內目擊一切。

美國職籃NBA球員群起譴責這起槍擊事件。洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天賽前在推特寫道：「你們都在想為何我們要這樣說警察嗎？拜託誰來跟我解釋一下這是搞什麼鬼？又是另一個非裔男子被針對。這鳥事根本是不對的而且超可悲！為他、他家人和我們的人深感難過，我們要公道。」

猶他爵士球員密契爾（Donovan Mitchell）更以全部大寫英文推文說：「這真是有病且確實是個問題，我們要公道！真是瘋了，我根本無言，但這搞啥鬼！這是為何我們沒有安全感！」

密爾瓦基公鹿的希爾（George Hill）表示：「這起事件令人作噁，很狠心。差點要奪走一條命，感謝上帝他還活著。我知道這些警察大概很苦惱他還活著，因為我知道他們肯定想殺了他。」

公鹿教頭巴登霍澤（Mike Budenholzer）談及這起槍擊事件，並且慰問布雷克一家。球團也發聲明，響應「黑人的命也是命」維權運動理念。

其他運動員也紛紛表示很難相信會發生這種事。職業美足NFL球員馬紹（Tyrann Mathieu）、湯瑪斯（Michael Thomas）以及美國職棒MLB投手弗萊賀提（Jack Flaherty）等人都有相關推文。