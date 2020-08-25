捷克參訪團少了議長遺孀 AIT辦論壇強化合作

捷克參議院議長維特齊30日將率團訪台。外交部24日表示，訪團將與台灣方面討論如何促進、強化理念相近夥伴在全球供應鏈的合作，美國在台協會（AIT）將參與舉辦相關論壇。

此外，外交部表示，已故前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）遺孀基於健康因素，必須依醫生指示休養，無法按原計畫來台。

歐洲司司長姜森上午在外交部例行記者會表示，維特齊（Miloš Vystrčil）伉儷應立法院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日訪問台灣；台捷共享自由、民主及人權堅實基礎，訪團有助強化雙邊國會交流與經貿合作。捷克是台灣企業在中東歐地區的重要生產與研發基地，在高科技及醫療防疫等領域具龐大合作利基。

姜森說，維特齊此行將率參議院領袖階層來訪，包括首席副議長魯斯基卡（Jiří Růžička）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、衛生委員會主席康特（Lumír Kantor），以及資深參議員西拉爾（PetrŠilar）、斯托爾（Pavel Štohl）等人。

訪團成員還包括布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學術研究機構、文化、企業與媒體界代表，是捷克自1989年絲絨革命以來，層級最高的訪台代表團。

姜森指出，維特齊等人在台期間將會見總統蔡英文、游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章、出席台捷經貿投資論壇等活動。

姜森說，維特齊將在政治大學及立法院發表二場演講，表達對自由、民主及台捷經貿合作的看法。

防疫措施方面，姜森指出，外交部與中央流行疫情指揮中心密切協調，對全團3次採檢，是較近期美國、日本政要訪台更高規格的防疫作為。此外，全團包機來回，無中轉風險，在台所有行程則落實分流、分層、專用及實名制。

姜森也提到，訪團將與台灣方面討論如何促進、強化理念相近夥伴在全球供應鏈的合作，AIT將參與舉辦相關論壇。

據了解，訪團將於30日早上飛抵桃園機場，隨即展開新冠肺炎採檢作業。

訪團各專業領域成員將自31日分頭展開各項行程，包括31日拜訪外貿協會、參與台捷經貿投資論壇、維特齊在政大演說；9月1日維特齊在立法院演說；2日拜訪工業技術研究院；預計3日左右會見蔡總統；4日參與AIT舉辦的供應鏈合作相關論壇。

立法院稍早表示，為歡迎維特齊，將安排捷克特展與民主牆，並引導訪團成員參觀。

依據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，維特齊訪台象徵台灣在歐洲地區的外交突破。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日在訪問捷克期間，於參議院發表公開演說，讚許維特齊訪台行程。白宮國安會15日則推文表示，欣見作為美國堅實夥伴的台灣與捷克共同合作、分享專業。