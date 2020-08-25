港人移民潮蓄勢待發 英國房市熱度增

自2019年香港爆發「送中」疑慮以來，香港人移民意願漸升高，尤以英國為移民地首選，英國房地產仲介於今（2020）年八月指出，過去兩個月售出逾兩倍房產給香港客戶，且大多為個人使用。

香港國安法上路後，英國政府多次表示將會支持香港人，更於今年七月宣布將於2021年為300萬名持有英國海外國民護照（BNO）的香港人打造一條成為英國國民的道路。

受惠於英鎊自2014年以來走軟、英國對於價值50萬英鎊（約新台幣1,926萬元）以下的房產實施印花稅減免兩大因素，再加上歷史上的連結，香港人大量湧入英國房市。

位於英國倫敦的房地產經紀公司Arlington Residential指出，最近兩個月內已完成超過10筆交易，而這通常是該企業一年才能達到的交易量。

據萊坊（Knight Frank）統計，過去十二個月，香港人已成為在倫敦市中心置產的第五大外國買家，從2016年占比2.5%大幅成長至4%，而前四大外國買家分別為中國、美國、印度及俄羅斯。

香港客戶激增更促使英國某些開發商放棄上海及新加坡，反而選擇以香港作為海外宣傳的首站。

倫敦巴特西發電廠開發商（Battersea Power Station Development Company）亦指出，自復活節以來，該公司收到來自香港客戶的置產詢問大幅增加150%，使該企業計畫今年底前赴香港進行展銷會。