美中貿易代表通話！ 同意續推一階經貿協議

美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽，24日晚與中國國務院副總理劉鶴會談，雙方認為協議有所進展，也討論了中國應採取的結構性改革步驟。

美國貿易代表署晚間發布新聞稿表示，萊特海澤（Robert Lighthizer）、梅努欽（Steven Mnuchin）24日晚與劉鶴進行例行電話會議，雙方針對美中第一階段貿易協議進展進行討論。

新聞稿指出，雙方討論中國為實現協議要求的結構性改革所採取的步驟，更加保障智慧財產權、消除對美國企業在金融服務與農業領域障礙，並消除強制性技術轉讓。美中雙方也針對中國大幅增加採購美國產品與未來採取的行動進行討論。

美方最後表示，雙方都見到協議有所進展，也致力於採取必要步驟確保協議成功。

美中今年1月簽署第一階段貿易協議，象徵雙方長達數月貿易戰暫時休兵，中國承諾兩年內增加進口2000億美元的美國貨，包括汽車、機械、石油和農產品等。根據協議，雙方官員每半年應進行一次審查。

外媒日前報導，美中原先預計在8月中旬進行第一階段貿易協議審查對話，但後來因故延期。

中美通話 認為貿易問題取得進展

美國貿易代表處當地時間24日發新聞稿指出，美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽當日與中國國務院副總理劉鶴對第一階段貿易協議的執行情況進行了討論。雙方認為就貿易問題取得了進展，並承諾讓1月達成的第一階段貿易協議取得成功。

中國商務部25日指出，劉鶴上午應約與萊海澤、穆努欽通話，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。

中國商務部表示，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

美國總統川普近期接受訪問時，再次提出經濟可以與中國「脫鉤」。中國國務委員兼外長王毅與匈牙利外長西雅爾多會談時提及，「脫鉤」論調不可行和不合理，要增進兩國人民福祉，應該優勢互補而非脫鉤切割，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，最終會傷害自身。

他認為，部分國家對中國經濟提供意見和期待，都是發展中的問題，會隨著進一步加深改革、擴大開放，最終妥善解決，強調中國是未來全球最大市場，會為世界提供更寬廣的發展空間。

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