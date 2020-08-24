需求增溫 美7月房價漲逾4％

由於房貸利率走低，帶動房市需求增溫，美國房市各項指標全面走強，7月房價更大漲超過4％，創下逾1年最大漲幅紀錄。

根據不動產資料供應商Zillow的報告，美國一般住宅的7月平均房價來到253,527美元，較去年同期大漲4.5％，創2019年5月以來最大漲幅。

報告指出，房市需求增溫的主因一方面是房貸利率下滑，另一個是年齡結構的改變，「對於那些有工作與積蓄的年輕家庭來說，當前的低利率環境是一個鎖定低率房貸負擔的好時機。」

Zillow的報告顯示，美國房市積極求售的委賣件數共1,03萬1,000件，較去年同期銳減28％，此一房市庫存指標未來有可能跌破100萬大關，報告分析庫存下降的原因是「銷售強勁與新增委賣件數不多。」

此外，Zillow另一個受市場關注的指標房租指數7月則來到1,749美元，較去年同期僅小漲1.2％，其中紐約、舊金山與聖荷西等地區的房租還不漲反跌，年跌幅甚至都超過2％。

上周五美國另一份報告顯示，7月成屋銷售經季調後的年率達到586萬戶，連續第二個月改寫歷史新高，較去年同期暴增24.7％，報告同樣將創紀錄的銷售歸因於低房貸利率與需求走強。

事實上，美國各項房市指標近來都呈現加溫的趨勢。美國商務部上周二公布7月房屋開工率經季調後達150萬戶，較去年同期跳升22.6％，創2016年10月以來最大增幅。