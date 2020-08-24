網購需求暴增 谷歌成大贏家

新冠疫情帶動網購需求暴增，使得線上零售商更依賴雲端運算服務，藉此避免自家資訊科技系統出現超載狀況。而在眾多雲端業者當中，鎖定零售領域的谷歌雲端部門成了最大贏家。

谷歌雲端運算事業第二季營收暴增43％，略低於微軟雲端事業部門Azure同期營收成長率47％，後者規模足足是谷歌雲端四倍以上。儘管谷歌並未依產業別公布詳細數據，但該公司表示截至8月為止，全球七大零售企業都是他們的雲端客戶。

研究機構Canalys主管史密斯（Alex Smith）表示：「谷歌提供的不只是一般用途的雲端服務，他們鎖定六大領域，其一便是零售業。」

史密斯指出，谷歌提供客製化雲端服務，能夠滿足大型零售業者的需求，像是處理並儲存大量數據、提供雲端分析工具等，而這對於零售商疫情期間因應攀升需求相當重要。

Canalys數據顯示，谷歌雲端在全球市佔率僅約6％，遠不如亞馬遜雲端事業AWS與微軟Azure，後兩者加總的市占率超過五成。

但谷歌在疫情爆發前一年便開始深耕零售領域，因此得以吸引財力雄厚的客戶親睞，包括網路零售商Wayfair與Etsy等。

Wayfair第二季營收暴增84％至43億美元，表現優於預期。該公司今年1月將旗下資訊科技系統轉至谷歌雲端平台，利用後者龐大的數據儲存與運算能力，完成四月登場的年度促銷活動Way Day並成功拉抬業績。

至於Etsy上季營收倍增成長，從1.81億美元升至4.28億美元，其中以居家用品與手工藝品銷售最突出。Etsy表示，買家上季共從他們平台購買逾2,900萬個口罩，面對如此龐大的網路流量與訂單，過去得耗資百萬美元增設數據中心與伺服器才能因應，但如今僅靠谷歌雲端平台即可，在費用方面節省不少。