庫克執掌9年 蘋果漲破500美元

24日是庫克（Tim Cook）上任蘋果執行長九周年，也是他任內第二度進行股票分拆的日子，蘋果股價早盤漲破500美元的高價紀錄，以示熱烈慶祝。

蘋果股價盤中勁揚逾3％，觸及513.50美元，連帶推升標普五百指數與那斯達克綜合指數創新高。

長期追蹤蘋果的知名分析師蒙斯特（Gene Munster）表示，栽培庫克擔任接班人是已故執行長賈伯斯「最大的成就之一」。

24日盤後即將進行股票1拆4，是庫克成功經營蘋果的指標之一。庫克於2011年8月上任時，公司市值還不到4,000億美元，如今已突破2兆美元，成為全球首家締造這項里程碑的上市公司。

現年59歲的庫克，有許多創舉。例如，蘋果公司現在配發季度股息，賈伯斯生前一直抗拒，因為他認為只有過氣的老公司才會配發股息。

在私人層面，庫克大力倡議民權與綠能，並在2014年成為第一名公開出櫃的標普五百大企業執行長。

上任時，蘋果主力產品是iPhone 4與iPad 2，如今已是iPhone 11，以及第七代的iPad，第五代的iPad mini和第四代的iPad Pro。

四年前，庫克擴大服務部門，並將應用程式商店app store列為核心，以降低蘋果營收與獲利對iPhone等硬體產品的依賴程度。如今，蘋果的服務部門每年創造500億美元營收，以整家公司而言，標普五百大企業之中只有65家比得過。

隨著蘋果股價上漲，庫克的個人淨值也跟著突破10億美元，加入億萬富翁行列。不過，藍領家庭出生的庫克生活簡樸，不像臉書祖克伯等其他科技大亨。

當庫克上任時，許多人評論說賈伯斯留下的空位很難填補。將來，庫克的接班人也將面對相同的處境，必須追趕庫克的功績。