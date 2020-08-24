法官大姊私下轟川普：不讀書又鬼話連篇

美國總統川普的大姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）一向不在鏡頭前評論弟弟的執政表現，不過一份秘密音檔卻透露了這位前法官對川普的真實看法，瑪麗安私下曾痛批川普「不讀書」又「謊話連篇」，而且做人「毫無原則」，一生中最大成就是經歷5次破產。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，自川普執政以來，高齡83歲的親大姊瑪麗安就盡量避免公開談論弟弟的執政表現，不過《華盛頓郵報》（Washington Post）22日公開從川普姪女瑪莉（Mary Trump）那裡取得的秘密音檔及逐字稿，透露了這位資深聯邦退休法官私底下對川普的真實看法。

這份長達15小時的音檔分別錄下2018至2019年間，瑪麗安和瑪莉之間的多次私下對話。一份錄音中，瑪麗安痛批川普「毫無原則」，而且還連說了2次「沒有」，川普的所作所為只是在取悅他的基本盤，談到川普的粉絲時，瑪麗安甚至脫口而出，「我的老天，如果你有宗教信仰、你想幫助別人，拜託不是這樣做。」

另一次對話中，瑪麗安砲轟川普整個執政任期中都在說謊，似乎非常看不慣他對推特的執著以及謊言，「他該死的推特推文和謊言，我的老天啊」，「我說話太隨意了，但妳知道的，故事一直在變、毫無準備，這些謊話，我的天啊！」

談到川普的邊境政策時，瑪麗安不同意他的兒童移民政策，認為川普沒讀過她在司法案件中寫過有關移民的意見，她甚至進一步談論川普的才智，描述川普「不讀書」，瑪莉接著問川普「讀過什麼書」，瑪麗安直率回答，「沒有，她不讀書的。」

在另一段對話中，瑪麗安還原了曾經和川普進行的一段對話，證實川普只看福斯新聞（Fox News），甚至困惑姊姊為何不看福斯。

瑪麗安說，某次川普反覆詢問她是否會看福斯新聞，瑪麗安回答沒有，因為自己很少看電視，川普顯得相當驚訝，「那妳都在做什麼？」她告訴弟弟自己喜歡閱讀，川普明顯更困惑了，「妳都讀什麼？」瑪麗安回應「書」，川普又再度反問，「妳不看福斯？」

川普姪女瑪莉在新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man）中爆料，川普找槍手代考才成功進入賓州大學（University of Pennsylvania）著名的華頓商學院（Wharton School）就讀，如今瑪莉的消息來源曝光。

一份2018年11月的音檔中，瑪麗安在和姪女談話的過程中大爆料川普找槍手的陳年往事，她形容川普以前就是個「淘氣鬼」，她幫他寫作業，帶著川普開車繞著紐約市，就為了讓他有大學念，「在進入福坦莫大學（Fordham University）一年後他進入賓州大學，因為他找人幫他代考。」

在另一次對話中，瑪莉詢問川普一生中有哪些成就是靠自己能力達成的，瑪麗安直言「他有5次破產」，瑪莉回應，「說得對，他確實是靠自己達成這些成就」，瑪麗安回應，「沒錯，他是，你不能相信他。」

文章來源：’Donald is cruel’: Trump’s sister Maryanne is secretly recorded by his niece Mary saying ‘you can’t trust him’ and talking about how he had a friend take his exams to get into college

文章來源：’YOU CAN’T TRUST HIM’ Donald Trump’s sister Maryanne says he has ‘no principles’ and blasts his ‘goddamned lying’ in secretly recorded audio

文章來源：President’s Sister Describes Trump as Liar With ‘No Principles’ in Recordings

（中時新聞網 吳映璠）