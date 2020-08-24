全球股利創金融危機來新低 科技業逆勢成長

受新冠肺炎疫情影響，今年全球企業巨頭配發的股利將減少17%～23%，或相當於將減少高達4000億美元，不過，諸如科技等產業將逆勢而為。

駿利亨德森投資公司（Janus Henderson Investors）周一出具報告指出，今年第二季全球股利支付金額大減1080億美元，降至3820億美元，相當於年減22%，創下至少是2009年以來的最大跌幅。

除了北美之外，所有地區的股利支出均見下滑，而北美地區以加拿大的股利尤具韌性。全球27%的企業調降股利，歐洲超過一半企業減少配發股利，其中三分之二企業更直接取消股利發放。

駿利亨德森投資公司在報告中指出，2020年的全球股利將創下金融危機以來新低；在最佳的情況下，全球股利估將下滑17%，發放金額約為1.18兆美元，而最壞的情況下，股利估將減少23%，降至1.1兆美元。

歐洲股利配發金額在第二季減少45%，為770億美元，而其中一半的跌幅，來自於被歐洲央行下令暫停發放股利的銀行與其他金融公司。

礦業與原油公司因商品價格普遍暴跌受到重創，非必需消費品公司因政府實施防疫封鎖措施亦受打擊。反之，科技電信與醫療保健公司的股利相對不受影響，股利分別增加1.8%與0.1%。

基於大型科技公司在這場疫情下所展現的韌性，微軟與蘋果公司今年首度躋身全球前十大股利榜行榜，雀巢公司則仍穩居榜首。

駿利亨德森投資公司全球股票收益部門主管Ben Lofthouse表示，配發股利的趨勢正反映出當前社會與股市的趨勢發展。或許我們將看見某些科技產業提高股利，科技業有許多公司的資產負債表非常強大。

展望未來，某些關鍵因素將決定股利反彈的強度，最明顯的是新冠肺炎疫情的發展，這也是美國企業今年晚些時候決定股利政策，以及歐洲銀行明年初是否獲准恢復股利發放的重要因素。美國主要的問題在於第四季的情勢，如果許多企業大幅調降股利，則直到2021年底，美國的股利配發將固定在較低水準。

（時報資訊 柯婉琇）