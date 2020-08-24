國際原油需求銳減 美石油業破產潮恐將持續

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，導致國際原油需求大減，美國石油業壓力沉重，聲請破產的的企業數量不斷攀升。專家表示，這樣的趨勢估計還會持續下去。

然而，在受到疫情重創之前，美國頁岩油公司在油價暴跌前已負債累累，為實現收支平衡苦苦掙扎。

美國軒尼詩布恩律師事務所（Haynes & Boone）統計，自2015年來已有近500家石油和天然氣公司破產，今年至今則有60家，光是7月就有18家聲請破產。

這家律師事務所的能源業務共同主席克拉克（Buddy Clark）說，這股破產浪潮估計還會加速蔓延。

克拉克解釋說，開採頁岩油的水力壓裂技術有所突破時，國際原油價格應聲漲破每桶140美元，在一夜之間催生出一個高槓桿的新產業。油價如今徘徊在每桶約42美元。

詢及石油和天然氣產業的破產潮是否可能加速蔓延，克拉克表示，「我們將持續看見這項產業面臨更多痛苦」。

克拉克說：「如果你告訴我，我們也許很快就能找到治癒冠狀病毒疾病的方法，我能明確告訴你即將發生什麼事。未來情況並不明朗，以至於人們很難投資新地產、新公司、新員工。」

「油價或將出現些許反彈，但對許多仍將聲請破產的公司而言，漲幅恐怕不夠大或不夠快。」

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