歐巴馬：川普把總統當實境秀 民主危在旦夕

美國前總統歐巴馬19日痛斥他的繼任者、現任總統川普高度不適任，敦促民眾把票投給民主黨總統候選人拜登，指稱唯有這麼做才能確保美國民主制度能夠延續下去。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬（Barack Obama）在第3晚的民主黨全國代表大會中表示，「我從未指望我的繼任者會擁抱我的遠見或延續我的政策。但我確實期望，為了國家好，川普也許會展現認真對待這份工作的意願，會感受到總統職務的重擔，並會對託付給他的民主制度找到某些尊重」。

「但他從未醒悟。迄今幾乎4年的時間中，看不出他有意願投入工作，找出妥協辦法，或利用至高無上的總統職權幫助自己或家人以外的人。對他來說，總統職位只是另一個滿足他追求目光焦點的實境節目。」

「川普沒有隨著總統職位而成長，因為他沒這方面的本事。」

歐巴馬認為，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）奪走17萬條美國人性命、隨之而來的經濟衰退扼殺數百萬個工作機會，到美國民主原則在海內外受到重挫，川普都必須負起責任。

歐巴馬的批評已招致川普在社群網站推特（Twitter）開罵。川普用全大寫字母寫說，歐巴馬一直等到民主黨總統參選人一個個退出之後，才出面替拜登（Joe Biden）背書，足以見得歐巴馬對曾擔任自己副手8年的拜登出任總統也存有疑慮。

然而，歐巴馬今天毫不保留地力挺民主黨總統、副總統候選人拜登、賀錦麗（Kamala Harris），說兩人「真的關心所有美國人，也深切關心美國民主」。

77歲的拜登昨晚正式獲得民主黨提名，將於11月3日總統大選中挑戰74歲、共和黨籍的川普。

59歲的歐巴馬不吝於稱讚曾任他副總統的拜登，說拜登已成為他的「兄長」，「8年期間，無論我遇到什麼重大決定，喬（拜登）永遠是最後一個離開的人」。歐巴馬表示，拜登「讓我成為更好的總統，他的人格和經驗會讓美國成為一個更好的國家」。