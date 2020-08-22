大砍商品 Coach、Kate Spade疫起瘦身

美國精品品牌Coach宣布將手提包、配件、服飾和鞋類產品的種類砍半，該公司在年終購物旺季來臨前大幅削減產品種類，以因應疫情時期消費者購物習慣改變。同一個集團的Kate Spade和Stuart Weitzman兩個品牌亦將減少產品種類。

此外，Coach母公司Tapestry表示，儘管新冠肺炎疫情期間線上銷售揚升，但門市客流量萎縮將繼續對未來幾個月的銷售形成壓力，該公司公布的2021會計年度（至2021年6月止）營收預測遜於華爾街預期，掩蓋會計年度第四季（4至6月）業績略優於預期的光芒。

Coach總裁暨代理執行長卡恩（Todd Kahn）表示，公司相信降低產品種類是提高生產力，以及向消費者傳達更清楚的品牌訊息的關鍵。Coach的訊息擬從高級時尚轉到以消費者為中心的品牌。

在業績方面，Tapestry全年財測低於市場預期，該公司預估2021會計年度（至2021年6月止）的營收約與前一年持平，主要基於新冠肺炎疫情將衝擊手袋、服飾和配件的需求。相較之下，分析師預估本年度營收將增加6.4％。

不過Tapestry預估本年度獲利將回復成長，因為部門業績不佳的門市可能關閉，而且行銷和薪資支出將減少。至於上季業績，由於大陸銷售回升和削減成本策略，Tapestry會計年度第四季（4至6月）調整後每股虧損25美分，低於市場預估的損失57美分。該季淨營收年減近53％，降至7.15億美元，但優於分析師預估的6.63億美元。

Tapestry旗下還有Kate Spade和Stuart Weitzman品牌，第四季營收分別銳減51％和61％。兩個品牌的執行長亦表示將減少產品種類。

然而Tapestry第四季線上業務年成長率高達三位數，該季新增100萬名新的北美客戶，單單Coach便增加60萬名新客戶，其中約半數是Z世代或千禧世代族群。