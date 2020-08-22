雅高擬併洲際 打造最大酒店集團

法國媒體報導，法國雅高集團（Accor）正研擬與英國對手洲際酒店集團（InterContinental Hotels Group；IHG）合併，創立市值達170億美元的全球最大酒店集團。

消息一出，激勵兩家酒店集團股價躥揚。雅高21日股價收盤大漲4.18％，洲際酒店勁揚6.2％。

據法國費加洛報（Le Figaro）指出，雅高目前還未正式向洲際酒店求親。雅高的管理董事會雖然支持該計畫，但集團董事長暨執行長巴辛（Sebastien Bazin）對協商態度仍趨謹慎，他所設立的工作小組迄今在評估收購可能性。

雅高為全球第五大連鎖酒店，旗下擁有宜必思（Ibis）和莫凡彼（Movenpick）品牌，以及萊佛士（Raffles）和索菲特（Sofitel）等頂級連鎖酒店。

洲際酒店集團旗下品牌包括假日酒店（Holiday Inn）、皇冠假日酒店（Crowne Plaza）和麗晶酒店（Regent Hotels）。

美國銀行分析師表示，雅高與洲際酒店合作具備地理、規模和成本優勢。雅高是歐洲和新興市場的領導者，而洲際酒店的強項在北美市場，同時也是大中華區的主要國際酒店業者。

美銀在報告中指出，截至2020年6月止，雅高旗下有74.8萬間客房，洲際酒店有88.3萬間，兩者合併將創造客房數高達160萬間的酒店巨擘。

萬豪（Marriott International）在2016年斥資130億美元收購喜達屋（Starwood），坐上全球最大連鎖酒店集團寶座。

新冠肺炎嚴重打擊全球休旅產業，國際信評機構標普日前將雅高的投資評等降至垃圾級。雅高8月稍早表示，疫情讓營收縮水逾五成，公司將在全球裁員1,000人，以期在2022年前節省2億歐元成本。