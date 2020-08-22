蘋果、特斯拉領軍衝 美股再創新高

受惠於美國經濟數據亮眼，以及蘋果與特斯拉等科技大廠股價漲勢凌厲，激勵美股三大指數22日聯袂走高，標普500指數與那斯達克指數再創收盤新高紀錄。

道瓊工業指數22日收盤大漲190.6點或0.7％，報27,930.33點；標普500指數上升0.34％，收在3,397.16點的歷史高點，那斯達克指數終場上漲0.4％，報11,311.8點，亦改寫新高紀錄。

就周線來看，標指全周上漲0.7％，那指周線勁升2.5％，道指周線持平。

科技巨擘是美股上漲的主要推手，其中以蘋果和特斯拉最受市場矚目，兩家公司股價近來直線上升，反映多頭氣勢未減。

蘋果日前榮登美國首家市值逾2兆美元企業後，股價漲勢未見停歇，22日收盤勁升5.1％，報497.48美元，全周漲幅高達8.2％，市值現已來到2.1兆美元。

蘋果股價自3月觸底後一路走高，強勁的業績、市場樂觀預期5G循環，以及投資人在公衛危機動盪中從大型股尋求安全感，皆助長蘋果漲勢。

特斯拉日前股價衝破2,000美元大關後，22日股價收盤揚升2.41％，報每股2,049.98美元，升至歷史新高水準，目前市值已達3,820億美元，是底特律三大汽車廠市值合計的四倍有餘。

蘋果與特斯拉皆釋出股票分割計畫，股價壓低後可望吸引更多散戶進場。蘋果預計在8月底將一股拆成四股，分割後股價將降至123美元左右。

特斯拉自8月11日宣布股票分割計畫後，迄今股價飛漲50％。特斯拉將於8月31日將股票一股分為五股，股價將降至近420美元。

22日出爐的經濟數據強勁，亦是美股上漲的推手。根據市調機構IHS Markit數據，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）初值升至19個月新高，服務業PMI初值也創下17個月新高，反映需求回升。

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