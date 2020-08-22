美施壓德封殺華為 外媒：只讓德網路更不安全

在成功施壓英國封殺大陸電信巨擘華為參與該國5G建設後，華府再次將目光聚焦在歐盟各國，呼籲一同圍剿華為，特別是德法等大國。不過，德媒對於美國近期加強打壓華為，若華為不能在獲得貨供配件，那德國無線通訊網路也將陷入危險，畢竟德國所有的行動通訊網路都採用了華為技術，且更換配件需要數年時間。

據德國《商報》指出，雖然中共不斷增強對其國家與經濟控制，以及華為也有必要面對各界對其網路安全上的質疑，但明顯美國最近的行為過激，突然打亂全球供應鏈對通訊網路傷害極大，讓華府反成為通訊網路的不安全因素。

該報評論表示，「華盛頓的目標顯然早已不再是基礎設施的安全，而是要徹底擊垮華為」，但即便是在澳洲和英國等已經頒佈華為禁令的國家，政府也允許網路運營商用幾年的時間更換華為配件，但從美商務部在針對華為的實體清單中在新添華為在多個國家的子公司來看，川普政府完全不留餘地襲擊，必將對網路安全構成危害，也顯示美國只不過不願意見一家陸企在未來至關重要的技術領域佔據主導。

該報最後表示，美國的作法不僅危險，更破壞自己建立的秩序。今日華府對華為、TikTok以及阿里巴巴等陸企強力限制，但沒人知道美國明日是否也對其他國家企業採取針對性的施壓，這不僅有損美國形象，也對歐盟非常不利；也沒人知道今後美國對歐洲企業發難，歐盟是否能否從容應對。

文章來源：Der Huawei-Schock – Wie sich die neuen US-Sanktionen auf Deutschland auswirken

（中時新聞網 馮英志）

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