TikTok最快8/24提出上訴 挑戰川普禁止交易行政命令

母公司為北京字節跳動的知名短視頻平台TikTok，計畫最快在8月24日周一向美國法院提出上訴，挑戰美國總統川普簽署行政命令限制字節跳動的交易安排。

路透報導指出，這場法律挑戰主要是針對川普在8月6日的一項行政命令，川普在該項命令中要求美國商務部在45天制訂政策，限制字節跳動與其業務在美國進行交易。

報導稱，TikTok將指有關命令剝奪其應有權益，以及質疑白宮把其歸類為危及國家安全威脅的做法。不過，有關法律行動無礙於字節跳動洽售TikTok美國業務的商討，因為該項法律行動不涉及川普之後在8月14日簽署，要求字節跳動在90天剝離TikTok美國業務的行政命令。

司法戰開打 傳抖音將控訴川普政府禁令違法

川普政府近期加強在科技領域對陸施壓，除了制裁華為取得晶片之外，同時指控陸熱門社群影音應用程式TikTok威脅國家安全為由，要求其母公司「字節跳動」90天內出售TikTok美國業務。不過，外媒報導指出，TikTok已準備好與川普政府打司法戰，於24日控訴川普要求美企禁止與TikTok以及字節跳動交易的行政命令不符合行政程序，且不同意TikTok會造成國安威脅。

據路透社報導指出，在川普要求字節跳動90天出售TikTok後，包括微軟與甲骨文以及部分字節跳動的投資者都參與競標談判。而TikTok除了一邊進行談判之外，一名要求匿名的消息人士指出，TikTok同時計畫打司法戰挑戰川普於6日以國際緊急經濟權力法下達行政命令，剝奪TikTok在行政程序上的權利，且不同意白宮將其列為國家安全威脅。

不過，TikTok對川普的訴訟並不包括停止字節跳動出售這款熱門APP，也就是川普政府14日發布要求字節跳動90天內出售TikTok的命令。即使如此，字節跳動此一決定也顯示其將尋求司法途徑，防止交易談判中淪為賤賣。

隨著華府與北京齟齬加深，川普政府加大力道打壓陸科技業，將許多陸APP列為「不可信用」；除了TikTok之外，川普也以行政命令禁止美企與陸通訊軟體WeChat以及其母公司騰訊交易。川普先前也表示，如果美國政府能收取中間費的話，他樂見微軟收購TikTok，但也提到也有如甲骨文等其他買家也對收購TikTok有興趣。

文章來源：Exclusive: TikTok to challenge U.S. order banning transactions with the video app

（中時新聞網 馮英志）

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