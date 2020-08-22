美高評等企業債發行狂飆 聯準會購債無力

在聯準會持續加碼貨幣寬鬆（QE）措施的刺激下，美國高信用評等企業債發行規模正在狂飆突進。

據Refinitiv Lipper最新數據顯示，截至本週末，今年以來美國投資級（高信用評等）企業債發行規模將突破1.342兆美元，創下同期發債規模紀錄新高。

一位華爾街債券投資型對沖基金經理向媒體透露：「事實上，每天都有新的高信用評等企業債在詢價發行。」

目前，衡量美國高信用評等企業債收益率高低的重要風向標：彭博巴克萊美國綜合企業指數在8月初觸及1.82%的歷史新低，大幅低於3月的4.5%。

有「新債王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人岡拉克表示，隨著發債利率走低驅動越來越多企業擴大發債規模，今年美國高信用評等企業債發行規模有望達到1.9兆美元。

然而，金融市場能否「消化」如此龐大的高信用評等企業債發行募資量，正存在巨大的變數。

8月以來，高信用評等企業債平均跌幅達到1.2%，正創下3月以來最糟糕表現，凸顯大量資本不再追捧高信用評等企業債。

道明證券資深利率策略師Gennadiy Goldberg指出：「這背後，一方面聯準會購買投資級企業債的力度遠遠低於市場預期，令政策套利者倍感失望而選擇離場，另一方面大量對沖基金的高信用評等企業債持倉已達到上限，無力再追加買入。」

儘管疫情擴散導致二季度花旗、摩根大通等投行業績下滑，但投行業務收入逆勢增長儼然成為他們值得欣慰的業績亮點。

數據顯示，二季度花旗銀行投行業務收入增長55%，摩根大通則增長46%。究其原因，美國企業大舉發債令他們在債券承銷方面賺得盤滿缽滿。

一位美國投行人士向媒體透露，3月以來，他所在債券承銷部門幾乎每天都在操辦基於線上的債券承銷路演活動，協助各行業美國大型企業發債籌資。他表示：「整個3-5月份，美國高信用評等債券月均發行規模均超過2000億美元，這種景象只有在1990年出現過。」

這背後，一是聯準會將基準利率降至0-0.25%，令高信用評等債券發行平均利率從年初的2.9%降至2.2%附近，吸引眾多美國大型企業爭相低息發債募資，二是聯準會購買投資級企業債ETF與單個債券的措施，激發大量政策套利者入場，令美國企業不愁巨額發債沒人買單。

3-4月期間，波音、甲骨文、AT&T等大型企業的高信用評等企業債發行規模最大，分別達到250億美元、200億美元與125億美元，原因是航空、IT設備等行業受到疫情衝擊較大，導致企業不得不大舉發債籌資「過冬」。

隨著聯準會決定在較長時間延續極低利率政策與持續加碼QE力度，近期一些「不差錢」的美國企業也加入瘋狂發債募資陣營，比如蘋果公司在5月份發債募資80億美元後，近期又再度舉債募資55億美元，8月初谷歌母公司則發債募資100億美元，創下公司歷史上的最大發債規模；此前亞馬遜也不甘示弱，一口氣發行100億美元高信用評等企業債。

華爾街債券投資型對沖基金經理人向媒體透過：「近期惠譽將美國主權信用評等展望降至負面，幾乎沒有對高信用評等企業債發行構成任何負面衝擊，因為市場買盤依然洶湧。」。

Refinitiv Lipper披露的最新數據顯示，過去17周投資者向高信用評等債券投資基金投入逾1000億美元。

與此同時，不少大型對沖基金紛紛拋售年化收益率僅有0.65%的10年期美國國債，轉而加倉年化收益率在2.2%左右的高信用評等企業債，以提升固定收益類美元資產的回報。

這位對沖基金經理坦言，這些資本之所以湧入高信用評等企業債市場，主要是為了政策套利。但隨著聯準會購買高信用評等企業債的力度遠遠低於市場預期，他們很可能轉而「用腳投票」。

所謂政策套利，主要是3月聯準會宣佈將購買高信用評等企業債ETF與單個債券後，大量資本紛紛追漲高信用評等企業債，等待聯準會「高價」回購。

然而，聯準會的實際購買力度令多數政策套利者頗感失望。

聯準會公佈的數據顯示，截至7月底，聯準會僅僅持有87.4億美元企業債券ETF與35.5億美元企業債券，總計約123億美元，與市場預期的聯準會千億美元「持倉」相去甚遠。

更令政策套利者沮喪的是，聯準會的債券購買策略極其分散且小額。整個7月份，聯準會總共完成753筆債券交易，多數債券買賣交易金額都在數百萬美元以下，僅有三筆交易超過千萬美元，分別是購買1000萬美元輝瑞債券、1200萬美元CVS健康公司債券、1000萬美元的AT&T債券。

與此同時，聯準會的購債對像覆蓋數百家公司，導致單個企業的持債規模極低——即便是市值約2兆美元的蘋果公司，7月份聯準會也僅僅買入3300萬美元蘋果債券。

「這無疑令多數政策套利者在失望之餘，選擇獲利離場。」Weeden & Co策略分析師Michael Purves向記者指出。因為他們擔心一旦其他政策套利者紛紛離場，美國高信用評等債券市場也將重蹈此前黃金大幅跳水下跌的覆轍。

上周以來，美國高信用評等企業債價格累計下跌逾1.52%，凸顯部分政策套利者已經失去耐心。

在Michael Purves看來，這些政策套利者之所以選擇提前離場，另一個重要原因是他們擔心金融市場無力再「消化」日益龐大的高信用評等企業債發行募資需求。

但隨著8月20日凌晨聯準會表態尚未計劃引入掛鉤國債收益率曲線的新QE措施，加之美國經濟復甦進程艱難與大選不確定性推高美元避險屬性，越來越多投資機構已注意到美元反彈將令高槓桿投資策略成本大幅抬高，因此選擇盡早獲利退出落袋為安。

「海外投資者的去槓桿操作力度尤其明顯。」前述華爾街債券投資型對沖基金經理向媒體坦言。8月17日美國財政部發佈最新資本跨境流動數據顯示，在3-5月持續加倉美國企業債後，6月海外投資者開始拋售美國企業債，規模達到166億美元。

在他看來，這意味著聯準會想借政策套利資金接盤龐大高信用評等企業債發行募資需求的算盤，正在落空。

文章來源：21世紀經濟報導

（中時新聞網 趙永紝）