特斯拉股價 衝破2,000美元創新高

市值超越沃爾瑪！

在分拆股票前夕，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價延續過去五個月來的猛烈漲勢，周四突破2,000美元關卡改寫歷史新高，市值更一舉超越零售巨擘沃爾瑪（Walmart）。

特斯拉20日股價大漲6.56％，每股報2,001.83美元，市值攀抵3,731億美元，勝過沃爾瑪的3,698億美元。過去五個交易日內，特斯拉收盤價格創下四次新高，今年以來累計漲幅約375％。

21日早盤，特斯拉股價再漲1.2％，每股2,026美元。

受惠於第二季財報亮眼表現，特斯拉股價節節升高，促使該公司做出分拆股票決定，希望降低散戶持有門檻並增加市場流動性，而此計畫再度激勵股價近日大漲。

特斯拉於11日宣布，股票分割基準日為8月21日，28日完成分割，分割比例為1比5，自31日起將以分割後價格進行交易。

換言之，截至8月21日登記在冊的股東，每持有特斯拉1股將額外獲得4股普通股。

事實上，股票分割不至於影響公司基本面或估值，但多半會推升短期行情。摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）表示，特斯拉分割後股價「打折幅度勝過汽車」，而該公司不斷攀升的市值，有助於吸引更多資金與人才。

特斯拉於2010年掛牌上市，上季財報優於預期、連四季獲利，順利取得納入標普5百指數成份股資格，進而引爆投資人追捧熱情。

研究機構Bernstein前分析師、目前為獨立投資人的布萊克（Gary Black）看好特斯拉未來展望，20日將該公司目標價上調至2,700美元，同時將2025年全年獲利從每股70美元上調至80美元。

華爾街鮮少預測四或五年後的企業獲利，顯示布萊克對於特斯拉抱持高度信心。

市場如今關注特斯拉預計9月在加州登場的「電池日」（Battery Day），若該公司屆時能發表足以改變市場的低成本、壽命長的電池，可望再次帶動股價翻漲。