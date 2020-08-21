Burberry賣3,600元高級口罩

新冠肺炎疫情帶動口罩需求，各式各樣的口罩應運而生。英國精品品牌Burberry就在近日宣布推出單價90英鎊（約台幣3,600元）的經典格紋布口罩，成為全球第一家跨入口罩時尚的精品大廠。

Burberry在20日宣布，即將上市的口罩外層採用Burberry服飾產線的剩餘布料，再運用抗菌技術加強防護力，可重複使用，並強調口罩生產過程合乎環保標準、促進永續發展。

Burberry雖未公布口罩上市時間，但英國官網指出這款口罩將推出米色及淺藍色兩種顏色，有大、中、小三種尺寸，並附贈一個隨身袋讓消費者外出時將口罩收進袋子裡避免接觸病菌。每片口罩的銷售所得將捐出20％給Burberry新冠肺炎社區基金會作為防疫基金。

雖然這不是Burberry第一次生產口罩，卻是該公司首度為了商業目的生產口罩。今年4月歐洲疫情高峰期各地醫療耗材短缺，當時Burberry就曾挪用風衣生產線來生產醫療防護衣與口罩，提供給英國第一線醫護人員使用。

Burberry也在當時成立Burberry新冠肺炎社區基金會，除了募款支持醫護人員之外，也捐款給醫學研究單位推動新冠肺炎疫苗研發，吸引許多精品同業響應。

今年初中國率先爆發疫情時，全球最大奢侈品集團LVMH就捐款人民幣1,600萬元給中國紅十字會，隨後在3月底又從中國訂購4千萬片口罩，提供給法國第一線醫療人員使用。

法國精品業巨頭開雲集團（Kering）也在4月捐款1百萬美元給美國疾病控制與預防中心基金會（CDC Foundation），協助採購個人防護用具及其他醫療器材。年初以來開雲集團已在全球捐款4百萬美元，協助各大組織推動防疫工作。