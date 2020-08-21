英國經濟復甦前景可期 零售業回歸疫前水準

自三月歐洲疫情爆發以來，歐洲各國陸續實施封城措施，經濟活動近乎停擺，英國直至最近方重啟經濟，非民生必需品的販售也回歸正軌，據外媒報導，英國七月零售業銷售額已超越疫情前水準。

雖英國經濟及其他產業仍在疫情造成的損失中掙扎，但消費需求回溫已明顯帶動零售業銷售上升。

根據英國國家統計局（Office for National Statistics）出台的數據，英國零售業銷售自六月以來攀升3.6%，較去年七月高出1.4%，且相較於二月的數據，銷售量也成長了3.0%，顯示英國經濟已從四月及五月的雙位數萎縮中回歸，甚至超越疫情前水平。

相較其他受疫情重擊的產業，英國零售業的恢復速度較快，但不同類型的零售商仍面臨不同的前景。

因疫情迫使民眾改變消費模式，讓越來越多人在家吃飯，超市以及其他販賣食材的商家正享受著較去年同期更好的業績；然而，其他零售業者，如英國「高街」（high-street，指繁華商業街道）上的服飾店則面對較大損失，銷售相較去年同期萎縮25%，著名的馬莎百貨（Marks & Spencer）、約翰路易斯（John Lewis）及WH史密斯（WH Smith）皆已宣布裁員。

萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席英國經濟學家Samuel Tombs表示，七月的零售業成長或許已是2020年的高峰，隨著餐廳及酒吧在七月漸漸重啟營業，民眾將有更多消費的選項，加上英國政府的保障就業方案預計在十月結束，專家預估屆時將迎來新一波的失業潮，經濟學家擔憂當前的復甦恐怕僅是曇花一現。