蘋果收盤市值破2兆美元 邁3兆里程碑

蘋果公司股票於周四收盤時，市值創下歷史新高，達到2.02兆美元。分析師表示，蘋果市值邁向下一個3兆美元里程碑的前景已經變得更加清晰。

周四蘋果股價收漲2.22%，為473.10美元。前一日蘋果盤中市值突破2兆美元，成為第一家抵達該里程碑的美國上市公司，惟終場股價僅微升0.13%，收在462.83美元，市值回落至1.98兆美元。

不畏新冠肺炎全球大流行造成的營運衝擊，蘋果第三財季（截至7月底）營運創下歷史佳績，令華爾街大為驚豔。蘋果該季營收達到597億美元，其硬體與服務事業營收均實現2位數增長，同時宣布1股拆為4股的股票分割計畫。當時蘋果表示，雖然許多蘋果商店為了防疫被迫關閉，尤其在美國，但在家工作的趨勢與強勁的線上銷售為整體營運加分。

蘋果市值在2018年8月2日首次達到1兆美元，成為第一家達到此里程碑的美國上市公司，並在2020年6月達到1.5兆美元，同樣領先其他美國企業。今年7月底蘋果市值更超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），成為全世界身價最高的上市公司。華爾街早已普遍預期，蘋果將成為第一家市值達到2兆美元里程碑的企業。

創投公司Loup Ventures分析師Gene Munster周四出具最新報告，看好蘋果通往3兆元市值的道路已經「暢通無阻」。該分析師表示，蘋果下一段征途起自於世界已經改變的事實，該公司在未來技術的增進上處於有利的位置，包括健康照護、自動系統及擴增實境（AR）等。

他預期蘋果在進入5G市場後，將驅動一個長達3年的設備升級周期，並開啟新的行動應用。蘋果料將於2020年秋季發布5G版iPhone 12手機。

未來AR與健康照護科技的重要性日益將提高，而蘋果已準備好善用在這些領域的發展成果。AR系統將成為下一個主要的電腦運算平台，他並預測蘋果將在2022年推出「蘋果眼鏡」（Apple Glass）。

在談到先前傳出的「Apple One」訂閱套餐服務，該公析師預期蘋果終將推出由硬體、軟體與服務組合而成的設備套餐服務。而這是只有蘋果才能做到的事。

此前彭博報導，蘋果準備推出新的訂閱服務套餐計畫，並考慮新推出數位健身課程訂閱服務，可能對Peloton與Nike在該領域的主導優勢造成直接威脅。報導指出，蘋果有意將Apple TV +、Apple Music、Apple News+、Apple Arcade與iCloud等各項服務包裝成不同的套餐方案，並為這些服務套餐提供訂閱折扣。這些服務的訂閱費用介於每月4.99～9.99美元。

此外，報告中並指出，雖然尚不清楚蘋果會如何推動或利用自動系統的發展，但Loup Ventures預期蘋果將插旗該領域。該分析師表示，蘋果並不完美，但該公司將為達到下一個里程碑奠定基礎，就像達成過去兩個里程碑一樣，一步接著一步向前進。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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