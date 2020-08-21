俄國疫苗進度領先！ 下週展開4萬人試驗

俄羅斯今天表示，下週將展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的臨床試驗，受試對象涵蓋數萬人。俄羅斯搶先全球問世的疫苗頗受質疑與爭議。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早表示，俄國是第一個核准新型冠狀病毒疫苗的國家。但這項聲明卻引起科學家及世界衛生組織（WHO）警告，疫苗仍需經過嚴格的安全審核。

資助疫苗計畫的俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）今天聲明表示，針對「史普尼克V」（Sputnik V）的免疫原性與安全性，下週將展開涵蓋超過4萬人的測試。

聲明表示，這個測試相當於其他疫苗正在進行的第3階段試驗。

「俄羅斯直接投資基金」執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriyev）在線上簡報會表示，包括醫護人員在內的高風險群，也會從下週開始採自願的方式接種疫苗。

德米崔耶夫表示，已有超過20國要求購買總計逾十億支疫苗，他補充說，俄國已和一些國家簽訂生產疫苗協議。

德米崔耶夫表示，俄國預計10月展開國內大規模疫苗接種計畫，預計11月或12月輸出海外首批疫苗。

俄國截至今天累計94萬2000多人確診與1萬6000多人病故，感染人數高居全球第4位，僅次美國、巴西和印度。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE

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