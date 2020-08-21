業績下滑關閉門市 美國化妝品巨頭股價重摔

今（8/21）日國際財經新聞重點摘要：

1.疫情衝擊業績差 雅詩蘭黛股價重摔

美國化妝品巨頭雅詩蘭黛（Estee Lauder）20日公布第4季（4-6月）業績，由盈轉虧且不如預期，此外因應疫情打算進行業務重整，擬全球裁員3％（1,500到2,000人），並收掉10％至15％的門市據點，周四早盤股價重挫將近9％。

財報差於預期且準備裁員關店的利空襲擊下，雅詩蘭黛20日股價開低，一度暴跌多達8.8％到194.14美元的低點。

雅詩蘭黛本財年Q4由盈轉虧，每股淨損1.28美元或經調整後的每股虧損50美分，營收年減32％至24.3億美元，遜於FactSet訪調分析師預估的調整後每股虧損19美分及營收24.5億美元。

雅詩蘭黛也看衰下一季，營收料下滑12％到13％，經調整後的每股盈餘預估萎縮45％至48％。

（工商時報 吳慧珍）

2.對抗新法 Lyft暫停加州叫車業務

不滿加州新法令要求Uber（優步）與Lyft兩大網路叫車業者，須將旗下司機歸類為雇員，Lyft宣布會在美西時間周四晚間11:59分之前，暫停加州地區的共享乘車業務，Lyft股價由紅翻黑。

在Lyft做此宣布前，周四股價以27.80美元開高，一度高漲至27.89美元，但在美東時間午盤，股價大跌6.79％到26.23美元。

Uber與Lyft兩大網路叫車巨頭，今年5月間挨告，被指控未遵守加州新法令，須將雇用的司機視為雇員，而非獨立契約工。由於加州法院判決Uber和Lyft須在20日前確實遵守新法，Lyft以暫停加州業務作為反制。

（工商時報 吳慧珍）

3. 1喜1憂！南韓出口轉佳 疫情卻飆升

南韓海關周五公布數據，南韓八月前20日的出口，較去年同期減少7%，相較於七月的年減13%已有趨緩，提振了市場對以出口導向的南韓經濟產生復甦信心，儘管當前南韓正處於第二波潛在大爆發的隱憂中。

八月的數據顯示出口正進入連續第六個月的下跌，但是跌速已有趨緩，顯示南韓經濟有機會已經觸底，除非新一波新冠大流行再次出現。

八月前20日對中國出口下跌0.2%，對美國則上漲6.2%。

半導體產品出口上升2.9%，石化產品和汽車則分別下跌39%和10%。

八月前20日進口為年減12.8%。

新冠疫情的威脅迫在眉睫，主要為上周末首爾一教會的群聚感染，其中教會成員並在上周六參加了首爾的政治示威，示威者來自全國各地，使得追蹤困難。

據路透和韓聯社報導，南韓周五新報324名新冠確診人數，突破連日的200多名。截至周五，累計達1萬6670名確診，315名死亡人數。從上周五至今的發展，南韓疾病預防和管制局(KCDC)可能將防疫措施的警示拉高到最高等級，即學校將關閉。包括京畿道的首都圈情勢危急，疫情亦有擴散到全國的趨勢，除了濟州島，有16個城市皆出現新報確診數，例如釜山市新增6名。

目前南韓對京畿道、首爾市和仁川市進行防疫措施，室內集會限制在50人以下，室外在100人以內，高風險場所皆關閉，例如卡拉OK、夜店酒吧和網咖等。

南韓CDC對發布最高等級警示的標準是，兩周內平均日新增數達到100~200名，以及新增病例在一周內有兩次出現倍數增加。如果警示等級拉高，十人以上的集會將禁止，線下的實體學校上課也將暫停。

（時報資訊 張朝欽）

4. 日本七月核心CPI持平 觸動通縮隱憂

新冠疫情衝擊家戶需求，日本七月核心消費者物價指數出現持平不變，抹去了對溫和上升的期望，喚起陷入通貨緊縮的恐懼。

日本上一季GDP陷入大幅萎縮，預計對價格出現壓力，而近期新冠感染數的上升，消費者需求下跌，同樣也會影響到企業獲利、就業和商業投資。

日本總務省周五公布數據，排除波動較大的生鮮食品以外，日本七月核心消費者物價指數較去年同期呈現持平，低於市場預期的上升0.1%。

這樣的數據表現將使得日本央行持續出現壓力，繼續其大規模的貨幣刺激政策，以及維持超低利率，以支持政府的財政支出方案。

在所謂核心中的核心CPI為排除了食品與能源價格，在七月較去年同期上升0.4%。

日本央行預計本財年全年CPI將下跌0.5%，將遠低於在2023年初以前的財年達成+2%的目標。

周五之前，一系列的數據公布已證實了國內和國外弱勢的需求，例如出口連五個月出現雙位數下跌，以及核心機械訂單的意外下跌，表現出企業資本支出的脆弱。

分析師指出，在本財季任何數據的反彈都將是溫和的，因為對第二波疫情潛在爆發的憂慮，將打擊支出並延長通縮的時間。

（時報資訊 張朝欽）

5. 日本8月製造業PMI初值 連16月陷萎縮

正當人們努力對抗新冠疫情帶來的全球經濟倒退，日本八月的工廠活動再次出現萎縮，並將萎縮時間延長到第16個月，打擊了市場對製造業出現快速復甦的期望。

日本Jibun銀行的製造業PMI初值，經季節調整在八月為46.6，而前一個月的終值為45.2。

如果八月最後證實了終值仍為萎縮，將成為2009年六月以來最長時間的萎縮，2009年的糟糕表現是肇因於2008年的金融海嘯。

編制該數據的IHS Markit首席經濟學家伯納奧(Bernard Aw)表示，日本企業在八月對於商業前景抱持悲觀態度，一個堅實的復甦展望仍是充滿不確定性。低迷的貿易流動以及社交管制措施都將對需求產生不利影響。

日本在本周一公布史上最糟的季度GDP表現，新冠疫情衝擊了汽車和其他產品的出口。

PMI調查也顯示在服務業部門的進一步弱化，新商業和商業預期都出現近三個月新低。日本Jibun銀行服務業PMI初值，經季節調整在八月為45.0，而七月的終值為45.4。

包括服務和製造業的綜合PMI在八月為44.9，與前一個月保持不變。

（時報資訊 張朝欽）