特斯拉狂飆無極限 股價衝破2,000美元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）週四（20日）股價再創歷史新高，盤中一度飆至2,021.99美元，首度衝破2,000美元大關，收盤漲6.56%，收在2,001.83美元。

特斯拉於上周宣布將股票一股拆五股的股票分割計畫，自消息宣布以來，股價已經飆漲45%，目前股價在華爾街名列前茅。

特斯拉2020年第二季財報顯示該企業已連續四季獲利，依據一般公認審計原則，特斯拉第二季淨收入達1.04億美元，投資人看好特斯拉有望被納入標普500指數，2020年以來股價以狂飆逾300%。

特斯拉目前市值達到3,720億美元，也讓特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）身價漲至952億美元，將身價780億美元的股神巴菲特（ Warren Buffett ）甩在身後，且逐漸逼近身價1.02兆美元的臉書（Facebook）創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）。

目前特斯拉股價本益比已來到148倍，且根據Refinitiv，股票拆分計畫並不會影響特斯拉逐步創高的市值。

特斯拉將於9月22日召開股東會，並舉辦眾所矚目的「電池日」活動，投資人預期特斯拉將於當日做出重大宣布，摩根士丹利的分析師亦預期特斯拉將向汽車產業提出優化的電池組合。

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