美股強漲與經濟走勢脫鉤？Fed官員這樣說

美股在今年3月底受到美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，一掃新冠肺炎疫情帶來的悲觀情緒，並領先美國經濟觸底強彈。然而，Fed 在19日發布 7 月會議紀要，警告疫情仍嚴重衝擊經濟，讓美股3大指數尾盤吐回當日漲勢、終場收黑，但聖路易斯聯邦儲備銀行總裁 James Bullard認為，隨著企業與家庭防疫降低風險，美國經濟的確會比大多數專家預測得還好。

美股近期走勢面臨高檔震盪區間，但蘋果市值仍在19日盤中突破2兆美元關卡，超越沙烏地阿美，成為美股第一家步入2兆美元關卡的企業。NVIDIA也在盤後公布會計年度2021年Q2財報，表現優於市場預期，資料中心業務表現也首度超越遊戲本業業務，但該公司警告，Q3的資料中心需求將面臨趨緩，導致盤後股價持續走跌。

Fed於 7 月會議紀要提到，持續的公衛危機導致經濟、就業市場以及通膨率在短期內將受到嚴重衝擊，同時也對於經濟中期前景有相當大的風險。Fed坦承，消費者支出雖出現強勁反彈，但企業間的營運不確定性可能會對於正在復甦的就業市場帶來壓力，建議在通膨持續低迷的情況下繼續執行無上限寬鬆政策(QE)。

據《路透》報導，James Bullard表示，儘管美國聯邦政府與州政府防疫標準不一致，導致整體防疫工作陷入不穩定，但在各方設法如何加強防疫工作，企業與家庭也針對疫情提出應對措施，代表美國社會正在抵抗持續性的疫情威脅。

James Bullard指出，他認為華爾街預測經濟將會好轉的想法是對的，像是美國零售業巨頭沃爾瑪 (Wal-Mart)在最新一季財報顯示，營運出現回升的跡象，主要是落實強制性配戴口罩以及防疫政策，許多美國企業也跟進。James Bullard認為，大多數的經濟數據優於預期，認為美國將做得更好，預計在2020年下半年會有更多企業恢復正常運作，推升美國經濟持續復甦。

James Bullard預測今年美國GDP成長率將萎縮4%，比其他Fed 官員預測的 6.5%更加樂觀，也優於《路透》本身預測，代表美國GDP成長率經歷Q2創下史上最大幅度的萎縮32.9%後，今年Q3、Q4將出現明顯回升。

Fed 在今年 3 月連續推出經濟刺激政策，並將利率調至零利率，甚至不排除在未來繼續擴大刺激行動，但James Bullard認為，目前Fed對利率政策最好不要有長期承諾，或是試圖透過更多手段來提振經濟，他希望在經濟走勢步入正軌後，再提出更多手段，因為目前的主要目標還是要消滅新冠肺炎疫情。

至於明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁 Neel Kashkari呼籲再度封鎖經濟，讓疫情真正獲得被消滅的機會。James Bullard表示，目前市場已經能掌握防疫措施，因此能透過政策降低感染機會，但不需要封鎖經濟讓企業暫停營運，這只會帶來不好的效果。不過，James Bullard坦承，美國經濟受到疫情衝擊，復甦腳步確實會比他所想像的還要慢很多。

（中時新聞網 呂承哲）