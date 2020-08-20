無懼疫情 Airbnb勇提IPO

度假租屋網站Airbnb 19日透露，公司已向美國證管會（SEC）提交股票首次公開發行（IPO）申請文件，不過該公司尚未決定IPO的價格區間或發行股數。

根據消息人士表示，Airbnb傾向在那斯達克掛牌，不過目前仍未定案，該公司也有可能選擇到紐約證交所上市。

Airbnb早在2019年就有上市計畫，但新冠肺炎疫情重創全球旅遊活動，打亂Airbnb的IPO安排。儘管全球疫情依然嚴峻，但自春季以來，Airbnb的業務已經快速回升。

Airbnb最初打算直接上市，然而這種方式無法籌措到額外的資金，如今該公司打算透過傳統IPO的模式來籌資。

Airbnb也明白目前並不是上市的最佳時機，該公司在新聞稿表示，最終上市日期取決於市場狀況，公司期望市況不會惡化。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）選擇在2020年上市的原因之一，是來自員工的壓力，許多員工的選擇權即將到期。

Renaissance資本分析師史密斯（Kathleen Smith）表示，Airbnb上市時間可能在9月底或10月初。

Airbnb是市場高度期待的IPO案，IPO市場因為疫情幾乎停滯後，目前正逐漸回溫，Airbnb加入其他公司的行列，前進公開市場籌資。不過Airbnb仍無獲利，IPO將面臨公開市場的考驗。Airbnb的估值在2019年達310億美元，如今僅剩下180億美元。估值驟減42％反映休閒旅遊類股下跌。

Airbnb近幾年支出急速膨脹，例如挹注巨資打造美侖美奐的企業總部，導致2019年前9個月業績由盈轉虧。Airbnb 2019年的營收達48億美元，不過全年損失金額大於往年。媒體先前報導，摩根士丹利主要負責Airbnb的IPO案，高盛也將扮演重要角色。兩家公司對此不予置評。