美股與經濟脫鉤 財經名嘴：別被股市創高騙

美國財經名嘴克萊默（Jim Cramer）警告，美股已經和嚴峻的經濟現況嚴重脫鉤，提醒投資人不要被股市新高價騙了。

CNBC財經節目主持人克萊默表示，美國股市出現了V型復甦，但股市已經與實體經濟脫鉤。標普500指數雖創下新高，但目前仍有數百萬名美國人失去工作、食物短缺、無家可歸，許多中小企業面臨生存危機，他們都在期待疫苗的問世和經濟進一步重啟。

克萊默說，如果經濟呈現V型反彈，道瓊指數將會創下新高，而不是由目前科技股那斯達克指數所引導的創新高。他指的是蘋果和微軟等公司將那指推升到新高。

此外，他也提醒，目前美國經濟狀況仍不穩定，尤其政府的經濟刺激方案資金即將耗盡，國會卻在此時休會，而不是盡快提出新的替代方案。

美國聯準會（Fed）於7月會議紀要中也提到，疫情仍未見好轉，持續的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟成長、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大的風險，拖累美股四大指數周三全數收黑。

文章來源：‘A tale told by an idiot’ — CNBC’s Jim Cramer urges investors not to be fooled by new highs in the stock market

（ 中時新聞網 徐慈薇）