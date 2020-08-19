蘋果市值飆速衝破2兆美元 全美第一家

蘋果公司市值19日突破2兆美元，成為首家跨過這項里程碑的美國企業。疫情爆發後投資人熱情追捧，蘋果市值如火箭般直線竄升，從首度破1兆美元到站上2兆美元，相隔僅兩年。

蘋果公司（Apple）股價延續7月底季報公布以來的威猛走勢，早盤一度漲逾1%，衝破467.77美元關卡，市值超越2兆美元。從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴重時觸底到今天，蘋果股價5個月內翻漲逾一倍。

這段期間，聯邦準備理事會（Fed）史無前例的救市措施帶動熱錢湧向科技權值股，蘋果獲益良多，加上疫情期間居家辦公蔚為風潮，蘋果裝置買氣加溫，上季業績亮麗，造就驚人的股價反彈。

蘋果公司1976年創立，2018年8月市值首度站上1兆美元，耗時42年。這兩年來，蘋果市值多次失守1兆美元關卡。隨著美股走出春季股災陰影，蘋果市值重返1兆美元以上，只用21週就跨過2兆美元里程碑。

蘋果並非全球首家市值突破2兆美元的企業。沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）去年12月上市後，市值曾短暫超過2兆美元，但今年7月底蘋果市值超越這家沙烏地阿拉伯國營企業，拿回全球市值冠軍企業頭銜。

如果說數十年來不斷創新是蘋果市值首度達1兆美元的關鍵，這5個月市值暴增1兆美元，應可視為投資人對蘋果執行長庫克（Tim Cook）守成有功且事業轉型有成的肯定。

在已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）掌舵下，蘋果從Mac電腦、iPod、iPhone到iPad，不斷引領科技潮流，這家昔日瀕臨破產的矽谷公司因這些明星產品逐漸變成投資人眼中的金雞母，為2010年代蘋果股價飆漲奠定基礎。

賈伯斯2011年10月去世前，交棒給時任蘋果營運長的庫克。庫克當家後，蘋果未再推出劃時代的科技新品，創新招牌逐漸褪色，但他致力擴大蘋果生態系，忠實客群不斷掏腰包，讓蘋果事業蒸蒸日上。

隨著智慧型手機市場飽和，蘋果以Apple Watch進軍腕表領域，著力發展以App Store為核心的服務事業，推出無線耳機AirPods等配件，甚至跨足影視產業。蘋果圍繞iPhone打轉的經營模式不變，但iPhone事業營收所占比例已逐漸縮小。

蘋果服務事業近年穩健成長，App Store居功厥偉，但科技巨擘透過應用程式商店向開發商抽成的做法，正遭遇遊戲廠商與主管機關挑戰。

開發「要塞英雄」（Fortnite）的Epic Games不滿玩家在遊戲內購買老是被蘋果與Google抽成，決定推行自家支付系統，卻遭踢出App Store與Google Play，一狀告上法院，訴訟結果可能改變應用程式平台與遊戲開發商的關係。

蘋果等矽谷大廠影響力愈來愈大，成為美國國會議員眼中釘，歐盟主管機關近期也對蘋果涉嫌以App Store從事反競爭行為發動調查。

這場疫情深刻影響全球，經濟與產業發展充滿變數，蘋果同樣受到牽連，除已連兩季未隨財報公布營收預測外，預定秋季發表的iPhone新機也可能延後數週上市。

疫情爆發後，美國基準利率降至逼近零，追求高投資報酬率的散戶搶買股票，近年事業發展大致穩定的蘋果成為熱門避險標的。近5個月市值增加的1兆美元，反映投資人對蘋果前景深具信心，但也代表蘋果未來犯錯的空間愈來愈小。