美銀：外企遷離大陸 五年損失逾兆美元

據美國銀行發布的一份研究報告指出，在新冠肺炎疫情期間欲把製造業轉出中國大陸的外國企業，恐在未來5年面臨1兆美元的移轉代價。不過該銀行也表示，這項遷出舉動就長遠來看其實對企業有利。

報告發現，在疫情爆發前，已見企業供應鏈從全球化轉向在地化的趨勢。造成這項改變的主因包括貿易爭端、國安顧慮、氣候變遷與自動化的興起。

美銀全球研究部門主管布朗寧（Candace Browning）和她的團隊在報告中指出，疫情發生只不過成為扭轉過去十年美歐製造業流向大陸趨勢的催化劑。

報告提到，這波疫情導致全球8成企業面臨供應鏈斷鏈問題，迫使逾75％企業必須擴大現有回流計畫的規模。

據美銀全球基金經理人的調查發現，約三分之二受訪者認為，供應鏈在地化或回流將成為後疫情時代最重大的結構改變。

該銀行並預測，未來五年把所有與出口相關的製造業遷出大陸，恐令這些企業面臨1兆美元損失。

布朗寧團隊預期，為抵消大規模回流引發的營運成本增加問題，決策者與企業管理層可能必須採取積極的因應行動。

報告表示，決策者預料將透過減稅、低利貸款與其他補貼來提供協助。該銀行說，美國、日本、歐盟、印度與台灣等都在最近宣布類似措施。

就產業層面來看，美銀團隊認為營建工程與機械、工廠自動化和機器人、電子設備製造、應用軟體與其他類似服務產業的股價，都可望從這項趨勢中受惠。此外北美、歐洲與南亞銀行業，也能從趨勢帶動的經濟活動中獲益。

不過瑞銀全球財富管理公司首席經濟學家唐諾文（Paul Donovan）提醒，製造業在地化雖然具有經濟利益，但前提是並非受到貿易關稅或稅制政策所迫、而是透過企業自身的選擇與效率評估後才去進行。