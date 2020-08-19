川普新追殺令直搗命門！華為手機神仙難救？

川普政府再度擴大華為禁令，所有企業無論是供貨含有美國技術的半導體產品，還是當中介商的IC設計廠商，都必須經過美國政府核發執照才能出貨。據日媒報導，不只是IC設計、晶片製造，甚至是晶片設計工具市場4大巨頭也可能被列入管制，到時華為手機只能等待消失。

據《日經亞洲評論》報導，川普政府對華為最新的制裁令，讓華為的晶片供應鏈徹底斷鏈，包括電子設計自動化（EDA）工具供應商Cadence、新思科技（Synopsys）、ANSYS以及Mentor Graphics這4大巨頭，除了Mentor Graphics在2016年被德國西門子（Siemens）收購成為非美國企業，其他皆為美國企業，Mentor Graphics現在在美國仍有龐大業務，顯示美國掌握優勢技術，只要持續緊縮禁令，華為的供應來源將動彈不得。

此外，擁有超過90%市占率的矽智財公司安謀（ARM），在美國也擁有主要的研發中心，這也被川普政府視為須遵守美國對華為的禁令。

市調機構CCS Insight副總裁研究Geoff Blaber認為，針對美國禁令，目前華為能應對的手斷非常少，加上半導體生產設備商包括應用材料（Applied Materials）、泛林集團 （Lam Research）以及科磊（KLA-Tencor），還有擁有先進技術的半導體生產設備的荷商艾司摩爾（ASML）、日本東京威力科創（Tokyo Electron），加上生產晶圓、顯示器材料的美國陶氏杜邦（Dow DuPont）、3M和康寧（Corning），若都被算進最新制裁行動的話，華為可說是無翻身之地。

儘管北京當局在近年加強大陸半導體自主化，企圖切開依賴美企所帶來的風險，但半導體產業所擁有的大量投資資金、技術，大多掌握在美國企業手上，就算大陸的「國家大基金」挹注大量資金在中芯國際、紫光展銳、長江存儲等大陸半導體企業上，恐怕還有很長一段路要追趕。

文章來源：asia.nikkei

（ 中時新聞網 呂承哲）

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