美股面臨最慘熊市 羅傑斯點出夢醒時分…

商品大王羅傑斯（Jim Rogers）近日警告，美股目前的強勁漲勢，是受到美國聯準會（Fed）的寬鬆政策支持，但「一切都有夢醒時」，預計未來幾年美股將面臨最糟糕的熊市。

外媒報導，新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，聯準會實施了無限量寬鬆政策和一系列的購債計畫，推動美股反彈，自3月23日低點以來，標普500指數已經大漲了50%。

羅傑斯認為，這波美股漲勢不會在幾周內結束，超級熊市很可能會在明年或之後發生，不過不會在11月總統大選前發生。

羅傑斯補充，人們正經歷最糟糕的一切，各地湧現企業倒閉潮，當這些都過去，並出現泡沫的話，將面臨前所未有的挑戰，熊市和債台高築將是棘手的難題，如今全球債務已經創下歷史新高，下次熊市將是最慘烈的。此外，他也提到，美國已成為全球債務最高的國家，過去幾個月就大增了數兆美元，20、30歲的年輕人恐將為此買單。

他也透露，自己持有黃金資產，並於上周再度買入黃金，預期疫情結束前，黃金和白銀還有很大的上漲空間。

（ 中時新聞網 徐慈薇）

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