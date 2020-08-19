黑天鵝接踵而來 大摩點出今年最佳避險貨幣

摩根士丹利（Morgan Stanley）週二表示，日圓和瑞士法郎仍是相對安全的押注，但該投資銀行仍選擇美元，來作為動蕩的2020年以來最好的避險貨幣。主因是由於美元匯率下跌，它成為套利交易更具吸引力的融資貨幣。

美元兌週二一籃子貨幣跌至27個月低點，美元指數達到92.477⁠，自2018年5月以來未見此水平，因為投資者承擔更多風險。標普500收復與冠狀病毒相關的所有損失後，升至有史以來的最高水平，較3月份的低點反彈了54％以上。

摩根士丹利分析師在研究報告中寫道：「我們預計美元將是最好的避險貨幣，尤其是現在，由於美元匯率下跌，它成為套利交易更具吸引力的融資貨幣。」 分析師們仍然認為，目前風險情緒仍將得到支撐，因此他們表示，他們對美元保持「看跌偏斜」（編按：偏斜是指衡量投資者買入賣權─即看跌市場方─的活躍程度，數值愈高，愈反映投資者情緒愈緊張、愈覺得會突然大跌。）

當投資者買入美元或日圓等低收益貨幣，為其他地方的高收益資產投資提供資金時，就會發生套利交易。在不確定的時期，投資者可能會從這些高收益資產中套現，然後將其轉換回借入的貨幣，這反過來又會增強它的價值。貨幣走弱對套利交易至關重要，因為這意味著投資者從套現交易中兌現時，所需償還的錢會更少。

一些貨幣策略師曾表示，美國的政治不確定性，包括對冠狀病毒刺激措施的僵持，也在損害美元。

BK Asset Management董事總經理鮑里斯·史洛斯伯格（Boris Schlossberg）在周二的報告中寫道：「哥倫比亞特區（指華府）陷入僵局的時間越長，美元拋售可能導致潰敗的危險就越大。」

摩根士丹利的分析師表示，儘管日圓和瑞士法郎仍然是避風港，但它們的動力正在「轉變」。「最近的相關性和流量分析表明，在投資者擔憂之時，美元/日圓甚至可能反彈，這與市場看法相反。我們發現，日本投資者實際上在……不確定時期購買了外國資產，並且沒有匯出。」

傳統上，日圓被視為低收益貨幣，因為日本銀行歷來是已開發國家中利率最低的國家之一。目前其短期政策利率仍為負。人們普遍認為決策者試圖維持有助於削弱日圓匯率的政策。

摩根士丹利分析師補充說，瑞士法郎的升值潛力受到瑞士國家銀行外匯干預的限制。

文章來源：CNBC

（ 中時新聞網 趙永紝）