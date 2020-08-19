全球新冠肺炎疫情尚未緩解，美國股市卻已經從3月低點大幅反彈51%，根據投資研究公司資料顯示，美國企業高層和大股東正在悄悄賣股票，賣股的速度創2006年以來最快。

CNN報導，根據投資研究公司TrimTabs的數據顯示，今年5月以來，美國企業的內部人士已經脫手了價值逾500億美元（約新台幣1.5兆元）的股票，預估8月賣股的規模可能連三個月超過150億美元。內部人士出脫持股的速度，創下2006年以來最快。

由於企業內部人士對於公司的營運比外界都清楚，他們選擇在此時大舉賣股，恐成股市一大警訊。股市在創高之際，他們卻選擇默默退出，如果對市場有信心，這些高層不太可能現在拋售股票。

Chaikin Analytics創辦人Marc Chaikin指出，今年股價大漲的製藥巨頭Regeneron和繪圖晶片大廠Nvidia，內部人士都大舉出售持股。不過他認為不需要太過擔心，因為內部人士賣股究竟是擔心市場泡沫，還是為了套現募集資金，沒人知道。企業高層雖然需要揭露持股變動，但不必提供原因。

文章來源：CEOs are selling stock. That could be a bad sign for the epic market rally

（中時新聞網 徐慈薇）