原油價格走跌 日本出口連五月雙位數下滑

今（8/19）日國際財經新聞重點摘要：

1.美庫存意外大減 原油價格仍走跌

上周美國原油庫存意外大減，但美國新一輪新冠紓困法案仍陷僵局，加深了燃油需求恐無法迅速恢復的擔憂，周三原油價格走跌。

投資人觀望今日稍晚召開的重要產油國部長級會議，亦使市場承壓。目前美國期油跌0.44%，報每桶42.73美元。布蘭特期油跌0.57%，報每桶45.2美元。

稍早前，因石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+將近完全落實減產承諾，緩解了投資人對新冠肺炎疫情恐打擊石油需求的擔憂，周二紐約期油收平，報每桶42.89美元。倫敦布蘭特期油收漲9美分，為每桶45.46美元。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至8月14日）原油庫存大減430萬桶，降至約5.12億桶，遠超出市場預估的減少270萬桶。位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少59.9萬桶。

上周美國汽油庫存增加500萬桶，市場預估為減少110萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少96.4萬桶，亦超出市場預估的減少55.7萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量每日增加14.8萬桶，美國原油進口量每日增加13.9萬桶。

（時報資訊 柯婉琇 ）

2.日本7月出口年減19.2％ 連5月雙位數下滑

日本財政部周三公布數據顯示，七月日本出口為5.36兆日圓，較去年同期減少19.2%，成為連續第五個月出現雙位數下降，顯現新冠疫情對全球需求持續產生影響。

七月的下跌數據優於路透調查經濟學家預測的下跌21.0%。七月出口月按月率減少26.2%。

就國家別觀察，七月對美國出口減少19.5%，對歐盟減少30%，對中國成長8.2%。

七月進口年減22.3%，而經濟學家預測的中值為年減22.8%。

日本七月貿易收支來到順差116億日圓(約合1.1億美元)，優於經濟學家預測的776億日圓逆差。

（時報資訊 張朝欽）

3.南韓確診數連一周飆升至三位數 首爾圈陷入危機

南韓疾病控制和預防中心周三新報全國新增297名新冠確診病例，為自3月8日以來的高位，其中包括283名本土病例，累計總確診人數來到1萬6058人。

目前南韓已經持續一周每日新增確診數盤旋在三位數，為僅次於三月初大流行以來的高位，據韓聯社報導，此次主要是首都圈的教會群聚感染，持續發生擴散。

上周四僅新增56名，然周五卻因首爾一教會群聚感染，急升至103名，周日新報279名，為自三月初來再次突破200名。衛生當局感到擔憂，因為多數的病例是在本土傳染散播的，並集中在首都圈。周三新報病例有150名出現在首爾圈。

衛生當局表示，已經對上千人進行測試，仍有數百人下落去處不得而知。

目前政府對首爾以及鄰近的京畿道(Gyeonggi)，週日起將社交距離限制升高到第二級(總共三級分類)，從周三開始，範圍擴及首爾西部的仁川。

南韓政府目前對100人以上的戶外集會是嚴格限制的，室內聚會設在50人以內，體育活動獲准，但不得有觀眾。高危險的場所包括卡拉OK包廂、網咖和餐廳、夜總會皆被下令關閉。

宗教活動被視為病毒溫床，首爾圈的教會不允許個人面對面的禮拜服務。

（時報資訊 張朝欽）

4.加國前財長與總理不合請辭 杜魯道任命方蕙蘭接任

加拿大總理杜魯道18日宣布，任命副總理方蕙蘭（Chrystia Freeland）出任財政部長，接替周一請辭的前財長莫諾（Bill Morneau）。莫諾在防疫支出政策上和杜魯道意見相左，還涉及與慈善機構相關的道德醜聞。

52歲的方蕙蘭記者出身，擔任外長期間負責《美加墨貿易協定》（USMCA）協商，是杜魯道相當信賴的盟友，她將成為加國首位女性財長，同時也是接替杜魯道出任自由黨黨魁呼聲最高的人選。

杜魯道與莫諾起齟齬喧騰多時，據消息人士透露，兩人在防疫支出政策上有所衝突，爭執之處還包括杜魯道視為經濟施政重點的綠色環保倡議。而莫諾之女受雇慈善組織WE Charity，他家人也接受過WE Charity招待，引發利益衝突爭議。

（工商時報 吳慧珍）

5. 法國宣布9月1日起 工作場合強制戴口罩

法國新冠肺炎確診人數突然竄高，勞工部18日宣布自9月1日起，所有工作場合強制配戴口罩，以免疫情再度擴散，但也強調避免經濟再度停擺。

上周末法國單日新冠肺炎確診數暴增超過3,000，是自5月以來首見，尤其在醫院、加護病房、療養院等處感染的患者又有開始攀升跡象。法國目前是歐洲新冠病毒感染率最高的國家之一，老早要求民眾在餐廳等室內公共場所及多個戶外區域要戴口罩。

根據法國政府新規定，自9月1日起，凡是在共用封閉的工作場合一律得戴上口罩，這包括開放式辦公室或共享辦公室、走廊、會議室、更衣室，只有在獨自一人的個人辦公室才能脫口罩。

（工商時報 吳慧珍）