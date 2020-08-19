日本第一！喪葬費用全球最貴 占年薪近7成

一項研究調查顯示，南非喪葬費用是年平均工資的13%，居全球第4，排名第1的是日本，占年平均工資的68%。

總公司位於英國的生命陽光（SunLife Ltd）生命業務總監柯爾（Justin Cole）指出，全球各國影響身後事費用的因素包括傳統文化的期待、整體生活成本以及不同國家不同喪葬費用的成本。這項研究希望瞭解喪葬費用對一般家庭生活的影響程度。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述柯爾說：「不幸的是，對我們或者是對我們的家庭與朋友而言，死亡無法避免地必須付出一些金錢代價：土葬或火葬，當然還包括葬禮。無論生活在地球的哪個角落，這都是無法避免的命運：死亡的代價。」

根據收集到的可使用數據顯示，世界各地平均喪葬費用約為一個人年薪的10%。南非的平均喪葬費用是南非幣2萬6,875元（約新台幣4萬5,000元），占平均工資的13%，在全球排名第4。

排名第1的是日本，占平均工資的68%；其次是中國和德國。前10名還包括荷蘭、英國、紐西蘭、美國、葡萄牙和克羅埃西亞。

研究發現，德國的喪葬費用占總工資的16%，是歐洲最昂貴的國家，但仍遠低於亞洲國家的日本與中國。不過並非每個亞洲國家的喪葬費用都很高，例如印度僅占年平均工資的2%。

10大喪葬費用最便宜國家的前4名，除印度外還有俄羅斯的1.3%、波蘭的2.3%和丹麥的2.4%。其他6國則為匈牙利、哥倫比亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、捷克和巴西。