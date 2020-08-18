數以百萬計居家辦公族 帶動美國零售業績噴發

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情未歇，數以百萬計居家辦公族，帶動美國零售業第2季業績噴發，像是家得寶的全美同店銷售額躍增25%，沃爾瑪線上購物更暴增97%。

美聯社報導，根據紮克斯投資研究（Zacks Investment Research）指出，在截至8月2日止的第2季（5至7月），公司總部在亞特蘭大的家得寶（Home Depot），整體營收達380億5000萬美元，超出華爾街預期的349億4000萬美元，輕易超越去年的308億4000萬美元。

開張至少一年的店面全球銷售額，也就是衡量零售商營運健全的關鍵指標，成長幅度達23.4%，僅次於全美同店銷售額的大幅成長，且總體同店銷售額的增幅，幾乎是產業分析師原先預測成長12.2%的兩倍。

總計第2季家得寶獲利達43億3000萬美元，每股獲利4.02美元，也高於分析師原預測的3.70美元。

沃爾瑪（Walmart）同樣是因疫情而受惠的業者，不僅第2季線上購物的業績驟增97%，居家辦公族也會到實體店面消費，至少開業一年的門市銷售額也增加了9.3%。

沃爾瑪的業績大幅超出幾乎所有預期，股價在17日創下歷史新高，並於18日股市開盤前再漲6%。

今年首季，消費者已經開始建立供應管道，使沃爾瑪的線上銷售額成長74%，這個趨勢在第2季加速並擴大和傳統零售業者間的差距，這些傳統零售業者多數在購物中心以及像是沃爾瑪和達吉特（Target）等大型量販店內開展店面。

由於美國失業率創下驚人高水平，沃爾瑪提供低價位食品、服飾與電子產品的能力，進一步強化它的結構性優勢。