美擴大封殺華為 亞洲供應商受重創

美國政府擴大封殺華為，禁止外國公司供應華為任何採用美國技術的晶片，華為的亞洲主要供應商股價今天聞訊重挫，其中聯發科收盤重挫近10%。

美國總統川普政府17日宣布，將進一步收緊對中國華為的限制，封殺華為取得商用晶片的管道

根據聲明，美國商務部將38家華為子公司列入其實體名單，這些名單列出禁止接收某些敏感科技的外國公司，並讓華為的臨時通用許可證到期。

媒體報導，美國新措施也將限制華為尋求從第三方設計公司購買現成設計產品。市場關注聯發科的華為訂單恐怕會受到直接影響。

日本經濟新聞報導，法律專家和市場觀察家表示，這些措施恐影響眾多公司，倘若它們的晶片研發涉及美國的軟體和技術。

除聯發科外，專家還點名其他受影響的企業包括影像感測器供應商索尼（Sony）、感測器供應商意法半導體（STMicroelectronics），以及主要記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士公司（SK Hynix），鎧俠公司（Kioxia）、南亞科，以及多家亞洲、歐洲以及中國國內晶片研發商。

然而，也有部分華為供應商股價逆勢上揚。

供應華為記憶體晶片和先進智慧型手機螢幕的南韓三星電子股價上漲近2%；索尼股價早盤也上漲近1%。這兩家公司也是蘋果供應商。蘋果iPhone年出貨量近2億支，可以填補因美國禁令損失的華為訂單缺口。

美國奧睿律師事務所（Orrick）合夥人律師克拉克（Harry Clark）告訴日經新聞，新規定主要針對供應外國製晶片給被指定為華為的實體，但這些規則可能適用於半導體以外的產品。

克拉克表示，根據商務部的聲明，只要華為及其關係企業在涉及出口、再出口或將美國技術轉移給非指定公司的交易中扮演某種角色，就需要取得許可證。

美國最新禁令範圍可擴及其他關鍵電子零件像是顯示器面板，因為全球大部分顯示器都需要康寧（Corning）和3M等美國原料供應商，以及半導設備製造商應用材料（Applied Materials）的設備。

擅長貿易和出口管制法的律師沃爾夫（Kavin Wolf）告訴日經新聞：「世界各地每一個外國製的任何半導體一旦在交易中直接或間接涉及華為公司，現在都必須遵守美國的許可規定。」