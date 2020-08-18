經理人看美股 牛氣正旺

美國銀行周二公布8月份全球基金經理人調查顯示，目前投資人對美股看法是2月來最樂觀。不過，基金經理人並不相信黃金的漲勢，淨31％受訪者認為目前金價被高估，遠高於7月的0％，為2011年來最高比率。

調查顯示，淨12％受訪者加碼股票，比7月大增7個百分點。儘管美國銀行的牛熊指標上升至3.7點，跟極度樂觀程度仍有一大段距離，但該調查顯示，把看多受訪者的比率，減去看空者比率，淨46％受訪者認為目前美股是牛市，高於7月的淨40％，認為熊市反彈的淨百分比從46％下降至35％。

牛熊指標以0到10點來反映市場氣氛。0到2點顯示市場極悲觀，8點到10點為極樂觀。儘管市場氣氛更為樂觀，但在預期美國經濟復甦型態上，僅17％受訪者認為是V型，高達37％認為W型、31％為U型。

值得注意是，雖然31％受訪者相信目前仍處景氣循環的初步階段，卻有高達51％認為經濟仍在衰退之中。

調查顯示57％受訪者仍然希望企業改善其資產負債表和降底債務，遠高於30％希望增加資本支出，希望增持現金部位僅4.6％。

59％受訪者認為目前最擁擠的交易是「買進美國科技與成長股」，23％為「買黃金」，僅8％為「買公司債」。

至於被認為是市場最大風險的，35％認為「新冠肺炎第二波疫情」，19％為「中美貿易戰」，14％為「美國11月大選」和13％為「信貸問題」。

調查顯示淨79％受訪者預期全球經濟成長，較7月增加7個百分點，為2009年12月來最高淨百分比。預期全球通膨上升者，增加15個百分點至淨52％。