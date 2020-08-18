零售財報大好 標普飛出新高

沃爾瑪（Walmart）與家得寶（Home Depot）等兩大零售商周二（18日）發布第二季財報優於預期，帶動美股開盤溫和走高。標準普爾500指數一舉飛越它在疫情爆發前所創盤中高點，再度改寫歷史新高紀錄。

標普500指數18日開盤不久在買盤承接下持續向上攻堅，締造3395.06點的盤中歷史高點。但之後便反轉至平盤以下。道瓊工業指數同步小跌0.37％，那斯達克指數則維持上漲0.27％。

沃爾瑪與家得寶兩大零售商雙雙在美股開盤前發布上季財報。前者表示，拜新冠疫情所賜，消費者線上購物激增，也讓它第二季線上銷售飆漲97％，這也有助沃爾瑪營運獲利年增8.5％到61億美元，調整後的EPS(每股盈餘)為1.56美元，超出市場預期的1.25美元。另外總營收也從一年前的1303.8億美元攀升到1377.4億美元。

對沃爾瑪而言，線上業務已成為該零售龍頭的最大亮點，特別是在它擴展同日下單、同日送貨的選項與便利購服務後，推升線上銷售呈現快速增長。

至於美國大型家居裝修建材零售商家得寶的上季業績也表現相當亮眼。該公司指出，在疫情肆虐期間，被迫避疫的民眾因為無法外出活動或度假，只好把注意力放在居家修繕計畫，這也帶動該公司上季財報超出預期強勁。

家得寶表示，上季營收增加了23.4％到380.5億美元，高出一年前的308.4億美元。此外EPS也從3.17美元升高到4.02美元。

此外，它的第二季相同商店銷售也年增25％。該業者特別提到不論是客戶交易數量、平均支出規模與每平方英呎的零售空間銷售，都出現兩位數成長。

家得寶還補充，它在上季斥資4.8億美元作為員工福利支出，當中包括發放紅利給分店與流通中心的時薪員工。